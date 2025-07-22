https://ria.ru/20250722/mid-2030647362.html
В МИД пообещали найти виновных в атаках на российских журналистов
В МИД пообещали найти виновных в атаках на российских журналистов - РИА Новости, 22.07.2025
В МИД пообещали найти виновных в атаках на российских журналистов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости во вторую годовщину гибели военкора агентства Ростислава Журавлева, что все виновные в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:00:00+03:00
2025-07-22T16:00:00+03:00
2025-07-22T16:15:00+03:00
мария захарова
ростислав журавлев
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости во вторую годовщину гибели военкора агентства Ростислава Журавлева, что все виновные в атаках на сотрудников российских СМИ будут выявлены.Отягчающим обстоятельством здесь является полное отсутствие критики в адрес режима Зеленского со стороны его западных покровителей, добавила Захарова."Свою меру ответственности за подобные злодеяния несут на себе и профильные международные структуры, чье молчание или бессодержательное пустословие вместо оперативной и адекватной реакции и принятия исчерпывающих мер для прекращения таких нападений лишь раззадоривает укронацистов на совершение новых терактов", - заметила она."По каждому факту атак боевиков украинских вооруженных формирований или действующих вдали от линии боевого соприкосновения диверсантов киевского режима на сотрудников российских СМИ правоохранительными органами Российской Федерации проводится тщательное расследование с целью установления всего круга лиц, причастных к этим преступлениям, и привлечения их к ответственности", - добавила Захарова.Все виновные будут выявлены и понесут заслуженное наказание, подчеркнула она.Россия со своей стороны, по словам Захаровой, последовательно и упорно добивается от уполномоченных международных инстанций беспристрастного и честного выполнения своих обязанностей по обеспечению надлежащих условий для работы сотрудников СМИ, в том числе в зонах конфликтов, гарантированной защиты их безопасности и неприкосновенности от преступных посягательств без каких-либо различий."Не позволяем таким многосторонним структурам искажать реальную картину происходящего вокруг СВО, своим бездействием покрывать гнусные злодеяния киевского режима", - заключила она.
https://ria.ru/20250722/rossiya-2030504016.html
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РИА Новости
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мария захарова, ростислав журавлев, россия
Мария Захарова, Ростислав Журавлев, Россия
В МИД пообещали найти виновных в атаках на российских журналистов
Захарова: виновники атак на сотрудников российских СМИ понесут наказание
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости во вторую годовщину гибели военкора агентства Ростислава Журавлева, что все виновные в атаках на сотрудников российских СМИ будут выявлены.
Отягчающим обстоятельством здесь является полное отсутствие критики в адрес режима Зеленского со стороны его западных покровителей, добавила Захарова
.
"Свою меру ответственности за подобные злодеяния несут на себе и профильные международные структуры, чье молчание или бессодержательное пустословие вместо оперативной и адекватной реакции и принятия исчерпывающих мер для прекращения таких нападений лишь раззадоривает укронацистов на совершение новых терактов", - заметила она.
"По каждому факту атак боевиков украинских вооруженных формирований или действующих вдали от линии боевого соприкосновения диверсантов киевского режима на сотрудников российских СМИ правоохранительными органами Российской Федерации проводится тщательное расследование с целью установления всего круга лиц, причастных к этим преступлениям, и привлечения их к ответственности", - добавила Захарова.
Все виновные будут выявлены и понесут заслуженное наказание, подчеркнула она.
Россия
со своей стороны, по словам Захаровой, последовательно и упорно добивается от уполномоченных международных инстанций беспристрастного и честного выполнения своих обязанностей по обеспечению надлежащих условий для работы сотрудников СМИ, в том числе в зонах конфликтов, гарантированной защиты их безопасности и неприкосновенности от преступных посягательств без каких-либо различий.
"Не позволяем таким многосторонним структурам искажать реальную картину происходящего вокруг СВО, своим бездействием покрывать гнусные злодеяния киевского режима", - заключила она.