https://ria.ru/20250722/mid-2030647362.html

В МИД пообещали найти виновных в атаках на российских журналистов

В МИД пообещали найти виновных в атаках на российских журналистов - РИА Новости, 22.07.2025

В МИД пообещали найти виновных в атаках на российских журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости во вторую годовщину гибели военкора агентства Ростислава Журавлева, что все виновные в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:00:00+03:00

2025-07-22T16:00:00+03:00

2025-07-22T16:15:00+03:00

мария захарова

ростислав журавлев

россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости во вторую годовщину гибели военкора агентства Ростислава Журавлева, что все виновные в атаках на сотрудников российских СМИ будут выявлены.Отягчающим обстоятельством здесь является полное отсутствие критики в адрес режима Зеленского со стороны его западных покровителей, добавила Захарова."Свою меру ответственности за подобные злодеяния несут на себе и профильные международные структуры, чье молчание или бессодержательное пустословие вместо оперативной и адекватной реакции и принятия исчерпывающих мер для прекращения таких нападений лишь раззадоривает укронацистов на совершение новых терактов", - заметила она."По каждому факту атак боевиков украинских вооруженных формирований или действующих вдали от линии боевого соприкосновения диверсантов киевского режима на сотрудников российских СМИ правоохранительными органами Российской Федерации проводится тщательное расследование с целью установления всего круга лиц, причастных к этим преступлениям, и привлечения их к ответственности", - добавила Захарова.Все виновные будут выявлены и понесут заслуженное наказание, подчеркнула она.Россия со своей стороны, по словам Захаровой, последовательно и упорно добивается от уполномоченных международных инстанций беспристрастного и честного выполнения своих обязанностей по обеспечению надлежащих условий для работы сотрудников СМИ, в том числе в зонах конфликтов, гарантированной защиты их безопасности и неприкосновенности от преступных посягательств без каких-либо различий."Не позволяем таким многосторонним структурам искажать реальную картину происходящего вокруг СВО, своим бездействием покрывать гнусные злодеяния киевского режима", - заключила она.

https://ria.ru/20250722/rossiya-2030504016.html

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мария захарова, ростислав журавлев, россия