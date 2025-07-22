https://ria.ru/20250722/mid-2030569655.html

Антироссийские акции не повлияют на политику страны, заявили в МИД

Антироссийские акции не повлияют на политику страны, заявили в МИД - РИА Новости, 22.07.2025

Антироссийские акции не повлияют на политику страны, заявили в МИД

Антироссийские акции не могут никак повлиять на политику России, она продолжит отстаивать свои интересы, заявил МИД РФ. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:18:00+03:00

2025-07-22T11:18:00+03:00

2025-07-22T11:43:00+03:00

россия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Антироссийские акции не могут никак повлиять на политику России, она продолжит отстаивать свои интересы, заявил МИД РФ. "Антироссийские враждебные акции не способны оказать какое-либо влияние на политику нашей страны. Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В публикации отмечается, что последующие санкционные решения Евросоюза также получат своевременный и адекватный ответ. Совет Евросоюза 18 июля одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. На следующий день он вступил в силу. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250722/aktivy-2030055694.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)