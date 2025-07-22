https://ria.ru/20250722/mid-2030569655.html
Антироссийские акции не повлияют на политику страны, заявили в МИД
Антироссийские акции не повлияют на политику страны, заявили в МИД - РИА Новости, 22.07.2025
Антироссийские акции не повлияют на политику страны, заявили в МИД
Антироссийские акции не могут никак повлиять на политику России, она продолжит отстаивать свои интересы, заявил МИД РФ. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:18:00+03:00
2025-07-22T11:18:00+03:00
2025-07-22T11:43:00+03:00
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Антироссийские акции не могут никак повлиять на политику России, она продолжит отстаивать свои интересы, заявил МИД РФ. "Антироссийские враждебные акции не способны оказать какое-либо влияние на политику нашей страны. Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В публикации отмечается, что последующие санкционные решения Евросоюза также получат своевременный и адекватный ответ. Совет Евросоюза 18 июля одобрил 18-й пакет санкций против России. Он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. На следующий день он вступил в силу. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Антироссийские акции не повлияют на политику страны, заявили в МИД
МИД: антироссийские акции не смогут повлиять на политику страны