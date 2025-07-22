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МИД сообщил об ответных мерах России на пакеты санкций ЕС - РИА Новости, 22.07.2025
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11:03 22.07.2025 (обновлено: 14:33 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/mid-2030566364.html
МИД сообщил об ответных мерах России на пакеты санкций ЕС
МИД сообщил об ответных мерах России на пакеты санкций ЕС - РИА Новости, 22.07.2025
МИД сообщил об ответных мерах России на пакеты санкций ЕС
Россия в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза запрещает въезд лиц, ответственных за оказание военной помощи Киеву, сообщает МИД. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:03:00+03:00
2025-07-22T14:33:00+03:00
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза запрещает въезд лиц, ответственных за оказание военной помощи Киеву, сообщает МИД."Российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств. &lt;...&gt; Запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится в заявлении.Речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран ЕС и других западных государств, помогавших Украине.Кроме того, въезд запретят:Новые санкции ЕС:Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничительных мер. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против нее. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250719/bryussel-2030039999.html
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россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Санкции, Санкции в отношении России
МИД сообщил об ответных мерах России на пакеты санкций ЕС

Россия в ответ на санкции запретила въезд ряду граждан Евросоюза

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза запрещает въезд лиц, ответственных за оказание военной помощи Киеву, сообщает МИД.
"Российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств. <...> Запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится в заявлении.
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Кроме того, въезд запретят:
  • участникам организации поставок продукции двойного назначения на Украину;
  • лицам, ведущим деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России и организацию блокады движения судов и грузов в Балтийском море;
  • представителям евроструктур, госорганов стран ЕС и других европейских государств, причастным к преследованию российских должностных лиц якобы за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий".

Новые санкции ЕС:

  • запрещают транзакции с 22 российскими банками, включая Т-Банк, Яндекс-банк и Озон-банк, а также с РФПИ и его дочерними компаниями;
  • вводят автоматический механизм изменения потолка цен на нефть;

По данным агентства Reuters, эти ограничения снизят потолок цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.

  • запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российского сырья и ввозимых из других стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Британии и США;
  • вводят полный запрет на операции, связанные с "Северными потоками";
  • прекращают действие исключений на ввоз российского топлива для Чехии;
  • впервые затрагивают капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.
Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничительных мер. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против нее. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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19 июля, 14:47
 
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