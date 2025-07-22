МИД сообщил об ответных мерах России на пакеты санкций ЕС
Россия в ответ на санкции запретила въезд ряду граждан Евросоюза
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза запрещает въезд лиц, ответственных за оказание военной помощи Киеву, сообщает МИД.
"Российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств. <...> Запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится в заявлении.
Наш ответ Брюсселю: Россия забанила экономику Европы
19 июля, 08:00
Кроме того, въезд запретят:
- участникам организации поставок продукции двойного назначения на Украину;
- лицам, ведущим деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России и организацию блокады движения судов и грузов в Балтийском море;
- представителям евроструктур, госорганов стран ЕС и других европейских государств, причастным к преследованию российских должностных лиц якобы за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий".
Новые санкции ЕС:
- запрещают транзакции с 22 российскими банками, включая Т-Банк, Яндекс-банк и Озон-банк, а также с РФПИ и его дочерними компаниями;
- вводят автоматический механизм изменения потолка цен на нефть;
По данным агентства Reuters, эти ограничения снизят потолок цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.
- запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российского сырья и ввозимых из других стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Британии и США;
- вводят полный запрет на операции, связанные с "Северными потоками";
- прекращают действие исключений на ввоз российского топлива для Чехии;
- впервые затрагивают капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против нее. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.