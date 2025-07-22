https://ria.ru/20250722/mid-2030566364.html

МИД сообщил об ответных мерах России на пакеты санкций ЕС

МИД сообщил об ответных мерах России на пакеты санкций ЕС - РИА Новости, 22.07.2025

МИД сообщил об ответных мерах России на пакеты санкций ЕС

Россия в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза запрещает въезд лиц, ответственных за оказание военной помощи Киеву, сообщает МИД. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:03:00+03:00

2025-07-22T11:03:00+03:00

2025-07-22T14:33:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия в ответ на 17-й и 18-й пакеты санкций Евросоюза запрещает въезд лиц, ответственных за оказание военной помощи Киеву, сообщает МИД."Российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран — членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств. <...> Запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится в заявлении.Речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран ЕС и других западных государств, помогавших Украине.Кроме того, въезд запретят:Новые санкции ЕС:Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничительных мер. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против нее. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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https://ria.ru/20250719/gosduma-2030148990.html

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россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, санкции, санкции в отношении россии