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На Филевской линии метро приостановили движение поездов из-за ливня - РИА Новости, 22.07.2025
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18:11 22.07.2025 (обновлено: 18:16 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/metro-2030694992.html
На Филевской линии метро приостановили движение поездов из-за ливня
На Филевской линии метро приостановили движение поездов из-за ливня - РИА Новости, 22.07.2025
На Филевской линии метро приостановили движение поездов из-за ливня
Движение на открытом участке Филёвской линии метро Москвы между "Багратионовской" и "Кунцевской" временно остановлено во время обильных осадков, сообщается в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:11:00+03:00
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происшествия
москва
метро
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение на открытом участке Филёвской линии метро Москвы между "Багратионовской" и "Кунцевской" временно остановлено во время обильных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Во время обильных осадков для обеспечения безопасности на Филёвской линии временно остановлено движение между "Багратионовской" и "Кунцевской", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, метро
Происшествия, Москва, Метро
На Филевской линии метро приостановили движение поездов из-за ливня

Движение на открытом участке Филевской линии метро приостановлено из-за ливня

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение на открытом участке Филёвской линии метро Москвы между "Багратионовской" и "Кунцевской" временно остановлено во время обильных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Во время обильных осадков для обеспечения безопасности на Филёвской линии временно остановлено движение между "Багратионовской" и "Кунцевской", - говорится в сообщении.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Москвичей предупредили о локальных задержках транспорта из-за непогоды
Вчера, 18:10
 
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