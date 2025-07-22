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Мерц сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 22.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/merts-2030586177.html
Мерц сделал новое заявление о конфликте на Украине
Мерц сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 22.07.2025
Мерц сделал новое заявление о конфликте на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц увидел пользу от конфликта на Украине. Его слова приводит портал Euractiv. "Если в этой ужасной войне на Украине и есть что-то... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:30:00+03:00
2025-07-22T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
фридрих мерц
германия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц увидел пользу от конфликта на Украине. Его слова приводит портал Euractiv. "Если в этой ужасной войне на Украине и есть что-то хорошее, так это то, что она объединяет нас, европейцев", — сказал он. Депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес в июне заявлял, что у Европы нет видения по урегулированию на Украине.В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что весь мир устал от темы Украины.Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов считает, что на Западе растет усталость от Украины.
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030542624.html
https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030539582.html
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в мире, украина, фридрих мерц, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Фридрих Мерц, Германия
Мерц сделал новое заявление о конфликте на Украине

Мерц назвал объединение ЕС плюсом конфликта на Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц увидел пользу от конфликта на Украине. Его слова приводит портал Euractiv.

"Если в этой ужасной войне на Украине и есть что-то хорошее, так это то, что она объединяет нас, европейцев", — сказал он.
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Депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес в июне заявлял, что у Европы нет видения по урегулированию на Украине.

В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что весь мир устал от темы Украины.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФридрих МерцГермания
 
 
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