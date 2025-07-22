https://ria.ru/20250722/merts-2030586177.html

Мерц сделал новое заявление о конфликте на Украине

Мерц сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 22.07.2025

Мерц сделал новое заявление о конфликте на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц увидел пользу от конфликта на Украине. Его слова приводит портал Euractiv. "Если в этой ужасной войне на Украине и есть что-то... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:30:00+03:00

2025-07-22T12:30:00+03:00

2025-07-22T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц увидел пользу от конфликта на Украине. Его слова приводит портал Euractiv. "Если в этой ужасной войне на Украине и есть что-то хорошее, так это то, что она объединяет нас, европейцев", — сказал он. Депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес в июне заявлял, что у Европы нет видения по урегулированию на Украине.В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что весь мир устал от темы Украины.Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов считает, что на Западе растет усталость от Украины.

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030542624.html

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030539582.html

украина

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