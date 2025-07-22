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В Северной Осетии приостановили проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 22.07.2025
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15:16 22.07.2025 (обновлено: 16:31 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/meropriyatiya-2030633775.html
В Северной Осетии приостановили проведение массовых мероприятий
В Северной Осетии приостановили проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 22.07.2025
В Северной Осетии приостановили проведение массовых мероприятий
В Северной Осетии отменили массовые мероприятия по соображениям безопасности, сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:16:00+03:00
2025-07-22T16:31:00+03:00
республика северная осетия - алания
владикавказ
общество
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ПЯТИГОРСК, 22 июл — РИА Новости. В Северной Осетии отменили массовые мероприятия по соображениям безопасности, сообщила пресс-служба правительства республики.&quot;Оперативным штабом РСО — Алания приняты решения: приостановить на территории РОО — Алания проведение массовых публичных мероприятий&quot;, — говорится в публикации.Кроме того, в республике запретили фото- и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры и мест падения беспилотников, а также усилили контроль за транспортом и перевозимыми грузами, включая личный досмотр водителей.Причиной таких ограничений власти назвали информацию об угрозе покушения на жизнь военнослужащих и их родственников во время несанкционированной акции во Владикавказе, инициированной украинскими спецслужбами.Жителей столицы республики призвали не посещать места массового скопления людей из-за угрозы налета дронов.
https://ria.ru/20250718/podrostki-2029857807.html
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республика северная осетия - алания, владикавказ, общество
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ, Общество
В Северной Осетии приостановили проведение массовых мероприятий

В Северной Осетии отменили массовые мероприятия из-за угроз покушения на военных

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на горы во Владикавказе
Вид на горы во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на горы во Владикавказе. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 22 июл — РИА Новости. В Северной Осетии отменили массовые мероприятия по соображениям безопасности, сообщила пресс-служба правительства республики.
«

"Оперативным штабом РСО — Алания приняты решения: приостановить на территории РОО — Алания проведение массовых публичных мероприятий", — говорится в публикации.

Кроме того, в республике запретили фото- и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры и мест падения беспилотников, а также усилили контроль за транспортом и перевозимыми грузами, включая личный досмотр водителей.
Причиной таких ограничений власти назвали информацию об угрозе покушения на жизнь военнослужащих и их родственников во время несанкционированной акции во Владикавказе, инициированной украинскими спецслужбами.
Жителей столицы республики призвали не посещать места массового скопления людей из-за угрозы налета дронов.
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