https://ria.ru/20250722/meropriyatiya-2030633775.html

В Северной Осетии приостановили проведение массовых мероприятий

В Северной Осетии приостановили проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 22.07.2025

В Северной Осетии приостановили проведение массовых мероприятий

В Северной Осетии отменили массовые мероприятия по соображениям безопасности, сообщила пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:16:00+03:00

2025-07-22T15:16:00+03:00

2025-07-22T16:31:00+03:00

республика северная осетия - алания

владикавказ

общество

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ПЯТИГОРСК, 22 июл — РИА Новости. В Северной Осетии отменили массовые мероприятия по соображениям безопасности, сообщила пресс-служба правительства республики."Оперативным штабом РСО — Алания приняты решения: приостановить на территории РОО — Алания проведение массовых публичных мероприятий", — говорится в публикации.Кроме того, в республике запретили фото- и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры и мест падения беспилотников, а также усилили контроль за транспортом и перевозимыми грузами, включая личный досмотр водителей.Причиной таких ограничений власти назвали информацию об угрозе покушения на жизнь военнослужащих и их родственников во время несанкционированной акции во Владикавказе, инициированной украинскими спецслужбами.Жителей столицы республики призвали не посещать места массового скопления людей из-за угрозы налета дронов.

https://ria.ru/20250718/podrostki-2029857807.html

владикавказ

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республика северная осетия - алания, владикавказ, общество