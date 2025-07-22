https://ria.ru/20250722/merkuris-2030533765.html

В Британии раскрыли, почему Зеленский решился на переговоры с Россией

В Британии раскрыли, почему Зеленский решился на переговоры с Россией - РИА Новости, 22.07.2025

В Британии раскрыли, почему Зеленский решился на переговоры с Россией

Владимир Зеленский резко поменял отношение к переговорам с Россией в Стамбуле из-за давления США, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T06:55:00+03:00

2025-07-22T06:55:00+03:00

2025-07-22T12:22:00+03:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский резко поменял отношение к переговорам с Россией в Стамбуле из-за давления США, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Зеленский не верит и не собирается вкладываться в стамбульские переговоры. Он явно это демонстрировал десятки раз. Но ситуация на фронте становится катастрофической, поставки оружия из Европы и США под вопросом. И Зеленский уже не может отказать, как мне кажется, прямому приказу из Вашингтона начать переговоры с Россией", — сказал он.По мнению аналитика, если переговоры продолжатся достаточно долго, президент США Дональд Трамп сможет избежать неловкой ситуации через 50 дней, когда он обещал ввести пошлины, если в урегулировании украинского конфликта не будет прогресса.Новый раунд переговоров России и Украины состоится 24-25 июля, рассказал РИА Новости источник в Москве. По его словам, на встрече предполагается обмен мнениями по меморандумам, которыми делегации обменялись в июне, и обсуждение некоторых гуманитарных вопросов.До этого Москва и Киев провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, кроме того, Россия передала Украине несколько тысяч тел погибших солдат ВСУ.

https://ria.ru/20250722/zapad-2030530287.html

https://ria.ru/20250721/ultimatum-2030283119.html

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в мире, россия, вашингтон (штат), украина, владимир зеленский, александр меркурис