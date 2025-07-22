Мэр Херингсдорфа обеспокоена из-за месторождения нефти в Польше, пишет Bild
Bild: мэр Херингсдорфа обеспокоена из-за нового месторождения нефти в Польше
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мэр немецкого балтийского курорта Херингсдорф, который находится недалеко от недавно обнаруженного в Польше крупного месторождения нефти и газа, потребовала разъяснений по поводу возможных планов начать добычу в непосредственной близости от охраняемой природной зоны, сообщил таблоид Bild.
Ранее представитель канадской горнодобывающей компании Central European Petroleum (CEP) Дариуш Собчиньский сообщил, что рекордное для Польши месторождение нефти и газа обнаружено на Балтике недалеко от Свиноустья. По его словам, месторождение Wolin East содержит 22 миллиона тонн извлекаемых углеводородов в виде нефти и конденсата и 5 миллиардов кубометров газа коммерческого качества.
"Мы требуем разъяснений по поводу сообщений о нефтяных месторождениях в непосредственной близости от границы, а также чёткой и активной позиции правительства земли по защите нашего региона", - заявила изданию мэр Херингсдорфа Лаура Изабель Марискен. Курорт расположен в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.
Её обеспокоенность разделяют члены местного совета. По словам Марискен, муниципалитет находится в особо охраняемой природной зоне.
"Мы делаем всё, чтобы надолго сохранить наше побережье, наше море и качество нашей жизни... Промышленная добыча газа и нефти прямо у нас на пороге была бы серьезным вторжением на нашу родину с потенциально необратимыми последствиями для природы, водных ресурсов и климата. Курорт Херингсдорф на Балтийском море - это не место для игры в покер в рамках промышленной политики",- добавила она.
Главный геолог Польши Кшиштоф Галос заявил ранее, что разработка данного месторождения может позволить Польше двукратно увеличить объем собственной добычи нефти.