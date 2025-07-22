https://ria.ru/20250722/mer-2030605807.html

Мэр Херингсдорфа обеспокоена из-за месторождения нефти в Польше, пишет Bild

Мэр Херингсдорфа обеспокоена из-за месторождения нефти в Польше, пишет Bild - РИА Новости, 22.07.2025

Мэр Херингсдорфа обеспокоена из-за месторождения нефти в Польше, пишет Bild

Мэр немецкого балтийского курорта Херингсдорф, который находится недалеко от недавно обнаруженного в Польше крупного месторождения нефти и газа, потребовала... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:38:00+03:00

2025-07-22T13:38:00+03:00

2025-07-22T13:39:00+03:00

в мире

польша

балтийское море

нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91245/48/912454863_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_a82e71b77a05a953a0c1b78e9de2c856.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мэр немецкого балтийского курорта Херингсдорф, который находится недалеко от недавно обнаруженного в Польше крупного месторождения нефти и газа, потребовала разъяснений по поводу возможных планов начать добычу в непосредственной близости от охраняемой природной зоны, сообщил таблоид Bild. Ранее представитель канадской горнодобывающей компании Central European Petroleum (CEP) Дариуш Собчиньский сообщил, что рекордное для Польши месторождение нефти и газа обнаружено на Балтике недалеко от Свиноустья. По его словам, месторождение Wolin East содержит 22 миллиона тонн извлекаемых углеводородов в виде нефти и конденсата и 5 миллиардов кубометров газа коммерческого качества. "Мы требуем разъяснений по поводу сообщений о нефтяных месторождениях в непосредственной близости от границы, а также чёткой и активной позиции правительства земли по защите нашего региона", - заявила изданию мэр Херингсдорфа Лаура Изабель Марискен. Курорт расположен в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Её обеспокоенность разделяют члены местного совета. По словам Марискен, муниципалитет находится в особо охраняемой природной зоне. "Мы делаем всё, чтобы надолго сохранить наше побережье, наше море и качество нашей жизни... Промышленная добыча газа и нефти прямо у нас на пороге была бы серьезным вторжением на нашу родину с потенциально необратимыми последствиями для природы, водных ресурсов и климата. Курорт Херингсдорф на Балтийском море - это не место для игры в покер в рамках промышленной политики",- добавила она. Главный геолог Польши Кшиштоф Галос заявил ранее, что разработка данного месторождения может позволить Польше двукратно увеличить объем собственной добычи нефти.

https://ria.ru/20250721/serbiya-2030426518.html

польша

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, балтийское море, нефть