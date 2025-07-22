https://ria.ru/20250722/medved-2030534596.html

На Камчатке отстрелили медведя, напавшего на туристку из Саратова

На Камчатке отстрелили медведя, напавшего на туристку из Саратова - РИА Новости, 22.07.2025

На Камчатке отстрелили медведя, напавшего на туристку из Саратова

Специалисты охотнадзора на Камчатке отстрелили медведя, который напал на туристку из Саратова, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T07:16:00+03:00

2025-07-22T07:16:00+03:00

2025-07-22T07:16:00+03:00

происшествия

саратов

камчатка

елизовский район

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Специалисты охотнадзора на Камчатке отстрелили медведя, который напал на туристку из Саратова, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства. Медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС Елизовского района на Камчатке 18 июля. Как сообщали в ГУМЧС по Камчатскому краю, туристическая группа не была зарегистрирована. По данным СУСК, организаторы турпохода в ночь на 18 июля покинули установленный лагерь туристов и оставили в одной из палаток без должной охраны и средств обороны от диких хищников 43-летнюю участницу туристической группы из Саратова, на нее напал хищник. У женщины - укушенные раны и скальпированная рана затылочной области. Ее прооперировали в Елизовской районной больнице и перевезли в краевую больницу, сейчас она в сознании, но в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. "Медведя отстрелили. Там были два инспектора, они отследили хищника. По размеру лапы, по другим приметам, это тот самый медведь", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас опасности в том районе нет.

https://ria.ru/20250529/medved-2019771132.html

саратов

камчатка

елизовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратов, камчатка, елизовский район