Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке отстрелили медведя, напавшего на туристку из Саратова - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/medved-2030534596.html
На Камчатке отстрелили медведя, напавшего на туристку из Саратова
На Камчатке отстрелили медведя, напавшего на туристку из Саратова - РИА Новости, 22.07.2025
На Камчатке отстрелили медведя, напавшего на туристку из Саратова
Специалисты охотнадзора на Камчатке отстрелили медведя, который напал на туристку из Саратова, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:16:00+03:00
2025-07-22T07:16:00+03:00
происшествия
саратов
камчатка
елизовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030386260_0:0:1241:698_1920x0_80_0_0_f436be109311311d21c25e0ef9017543.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Специалисты охотнадзора на Камчатке отстрелили медведя, который напал на туристку из Саратова, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства. Медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС Елизовского района на Камчатке 18 июля. Как сообщали в ГУМЧС по Камчатскому краю, туристическая группа не была зарегистрирована. По данным СУСК, организаторы турпохода в ночь на 18 июля покинули установленный лагерь туристов и оставили в одной из палаток без должной охраны и средств обороны от диких хищников 43-летнюю участницу туристической группы из Саратова, на нее напал хищник. У женщины - укушенные раны и скальпированная рана затылочной области. Ее прооперировали в Елизовской районной больнице и перевезли в краевую больницу, сейчас она в сознании, но в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. "Медведя отстрелили. Там были два инспектора, они отследили хищника. По размеру лапы, по другим приметам, это тот самый медведь", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас опасности в том районе нет.
https://ria.ru/20250529/medved-2019771132.html
саратов
камчатка
елизовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030386260_128:0:1059:698_1920x0_80_0_0_7437a90799278e1b0c8f8268ab5bb627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, камчатка, елизовский район
Происшествия, Саратов, Камчатка, Елизовский район
На Камчатке отстрелили медведя, напавшего на туристку из Саратова

На Камчатке специалисты охотнадзора отстрелили медведя, напавшего на туристку

© Прокуратура Камчатского краяСотрудник прокуратуры на месте происшествия на Камчатке, где на 43-летнюю жительницу Саратова напал медведь. Кадр видео
Сотрудник прокуратуры на месте происшествия на Камчатке, где на 43-летнюю жительницу Саратова напал медведь. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Прокуратура Камчатского края
Сотрудник прокуратуры на месте происшествия на Камчатке, где на 43-летнюю жительницу Саратова напал медведь. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Специалисты охотнадзора на Камчатке отстрелили медведя, который напал на туристку из Саратова, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства.
Медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС Елизовского района на Камчатке 18 июля. Как сообщали в ГУМЧС по Камчатскому краю, туристическая группа не была зарегистрирована. По данным СУСК, организаторы турпохода в ночь на 18 июля покинули установленный лагерь туристов и оставили в одной из палаток без должной охраны и средств обороны от диких хищников 43-летнюю участницу туристической группы из Саратова, на нее напал хищник. У женщины - укушенные раны и скальпированная рана затылочной области. Ее прооперировали в Елизовской районной больнице и перевезли в краевую больницу, сейчас она в сознании, но в стабильно тяжелом состоянии в реанимации.
"Медведя отстрелили. Там были два инспектора, они отследили хищника. По размеру лапы, по другим приметам, это тот самый медведь", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас опасности в том районе нет.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
На жителя Приморья напал медведь
29 мая, 14:19
 
ПроисшествияСаратовКамчаткаЕлизовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала