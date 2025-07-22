На Камчатке отстрелили медведя, напавшего на туристку из Саратова
На Камчатке специалисты охотнадзора отстрелили медведя, напавшего на туристку
© Прокуратура Камчатского краяСотрудник прокуратуры на месте происшествия на Камчатке, где на 43-летнюю жительницу Саратова напал медведь. Кадр видео
Сотрудник прокуратуры на месте происшествия на Камчатке, где на 43-летнюю жительницу Саратова напал медведь. Кадр видео. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Специалисты охотнадзора на Камчатке отстрелили медведя, который напал на туристку из Саратова, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства.
Медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС Елизовского района на Камчатке 18 июля. Как сообщали в ГУМЧС по Камчатскому краю, туристическая группа не была зарегистрирована. По данным СУСК, организаторы турпохода в ночь на 18 июля покинули установленный лагерь туристов и оставили в одной из палаток без должной охраны и средств обороны от диких хищников 43-летнюю участницу туристической группы из Саратова, на нее напал хищник. У женщины - укушенные раны и скальпированная рана затылочной области. Ее прооперировали в Елизовской районной больнице и перевезли в краевую больницу, сейчас она в сознании, но в стабильно тяжелом состоянии в реанимации.
"Медведя отстрелили. Там были два инспектора, они отследили хищника. По размеру лапы, по другим приметам, это тот самый медведь", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас опасности в том районе нет.
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