https://ria.ru/20250722/medinskiy-2030597963.html
Мединский не ответил на вопрос о дате переговоров России и Украины
Мединский не ответил на вопрос о дате переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025
Мединский не ответил на вопрос о дате переговоров России и Украины
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский не ответил на вопрос о дате третьего раунда переговоров... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:08:00+03:00
2025-07-22T13:08:00+03:00
2025-07-22T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский не ответил на вопрос о дате третьего раунда переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Мединский во вторник прибыл на пленарное заседание Госдумы. Он зашел в зал заседаний вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. На вопрос журналистов о дате нового раунда переговоров помощник президента РФ промолчал. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сказал РИА Новости один из организаторов переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник выразил надежду, что новый раунд переговоров с Украиной состоится на этой неделе, Кремль сообщит о сроках, как только будет готов.
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, вячеслав володин, дмитрий песков, госдума рф
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Мединский не ответил на вопрос о дате переговоров России и Украины
Мединский не ответил на вопрос о дате третьего раунда переговоров РФ и Украины