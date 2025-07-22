https://ria.ru/20250722/medinskiy-2030597963.html

Мединский не ответил на вопрос о дате переговоров России и Украины

Мединский не ответил на вопрос о дате переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025

Мединский не ответил на вопрос о дате переговоров России и Украины

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский не ответил на вопрос о дате третьего раунда переговоров... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T13:08:00+03:00

2025-07-22T13:08:00+03:00

2025-07-22T13:08:00+03:00

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вячеслав володин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский не ответил на вопрос о дате третьего раунда переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Мединский во вторник прибыл на пленарное заседание Госдумы. Он зашел в зал заседаний вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. На вопрос журналистов о дате нового раунда переговоров помощник президента РФ промолчал. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сказал РИА Новости один из организаторов переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник выразил надежду, что новый раунд переговоров с Украиной состоится на этой неделе, Кремль сообщит о сроках, как только будет готов.

https://ria.ru/20250722/peskov-2030593980.html

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россия, украина, стамбул, владимир мединский, вячеслав володин, дмитрий песков, госдума рф