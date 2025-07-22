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Мединский прибыл на пленарное заседание Госдумы
Мединский прибыл на пленарное заседание Госдумы - РИА Новости, 22.07.2025
Мединский прибыл на пленарное заседание Госдумы
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский во вторник прибыл на пленарное заседание Госдумы, передает... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:28:00+03:00
2025-07-22T12:28:00+03:00
2025-07-22T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский во вторник прибыл на пленарное заседание Госдумы, передает корреспондент РИА Новости. Мединский зашел в зал заседаний вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сказал РИА Новости один из организаторов переговоров.
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Мединский прибыл на пленарное заседание Госдумы
Владимир Мединский прибыл на пленарное заседание Госдумы