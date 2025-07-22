Рейтинг@Mail.ru
В трех районах Тувы ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/mchs-2030629062.html
В трех районах Тувы ввели режим ЧС
В трех районах Тувы ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2025
В трех районах Тувы ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в трех районах Тувы из-за лесных пожаров, сообщается в Telegram-канале МЧС по республике. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:07:00+03:00
2025-07-22T15:07:00+03:00
происшествия
чеди-хольский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
КЕМЕРОВО, 22 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в трех районах Тувы из-за лесных пожаров, сообщается в Telegram-канале МЧС по республике. Уточняется, что на территории республики действует восемь лесных пожаров на площади 275,2 гектара, локализовано два пожара на площади 15 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет. "Постановлением администраций Каа-Хемского, Тес-Хемского и Чеди-Хольского районов в связи с действующими крупными лесными пожарами, а также в связи с устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей росту количества и площади пожаров, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера", – говорится в сообщении. На борьбу с природными пожарами привлечены 173 человека и 34 единицы техники.
https://ria.ru/20250720/pozhar-2030245382.html
чеди-хольский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чеди-хольский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чеди-Хольский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В трех районах Тувы ввели режим ЧС

В трех районах Тувы ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 22 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в трех районах Тувы из-за лесных пожаров, сообщается в Telegram-канале МЧС по республике.
Уточняется, что на территории республики действует восемь лесных пожаров на площади 275,2 гектара, локализовано два пожара на площади 15 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет.
"Постановлением администраций Каа-Хемского, Тес-Хемского и Чеди-Хольского районов в связи с действующими крупными лесными пожарами, а также в связи с устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей росту количества и площади пожаров, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера", – говорится в сообщении.
На борьбу с природными пожарами привлечены 173 человека и 34 единицы техники.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В России за сутки потушили 42 природных пожара
20 июля, 10:33
 
ПроисшествияЧеди-Хольский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала