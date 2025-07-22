https://ria.ru/20250722/mchs-2030629062.html

В трех районах Тувы ввели режим ЧС

В трех районах Тувы ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2025

В трех районах Тувы ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в трех районах Тувы из-за лесных пожаров, сообщается в Telegram-канале МЧС по республике. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:07:00+03:00

2025-07-22T15:07:00+03:00

2025-07-22T15:07:00+03:00

происшествия

чеди-хольский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 22 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в трех районах Тувы из-за лесных пожаров, сообщается в Telegram-канале МЧС по республике. Уточняется, что на территории республики действует восемь лесных пожаров на площади 275,2 гектара, локализовано два пожара на площади 15 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет. "Постановлением администраций Каа-Хемского, Тес-Хемского и Чеди-Хольского районов в связи с действующими крупными лесными пожарами, а также в связи с устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей росту количества и площади пожаров, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера", – говорится в сообщении. На борьбу с природными пожарами привлечены 173 человека и 34 единицы техники.

https://ria.ru/20250720/pozhar-2030245382.html

чеди-хольский район

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происшествия, чеди-хольский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)