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Маск может вернуться в политику, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 22.07.2025
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23:05 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/mask-2030733165.html
Маск может вернуться в политику, сообщил Bloomberg
Маск может вернуться в политику, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 22.07.2025
Маск может вернуться в политику, сообщил Bloomberg
Американский предприниматель Илон Маск может в будущем вернуться в политику и государственное управление, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы и... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T23:05:00+03:00
2025-07-22T23:05:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск может в будущем вернуться в политику и государственное управление, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы и осведомленные источники. "Маск ранее занимал должность старшего советника президента США Дональда Трампа в связи с работой в департаменте государственной эффективности (DOGE - ред.) и в будущем может занимать аналогичные должности, посвящая им значительное количество времени и энергии", - говорится в сообщении. Как пишет Блумберг, об этом предупредила инвесторов принадлежащая Маску компания SpaceX, добавив соответствующие "факторы риска" в документы. По словам собеседников агентства, это первый случай использования подобной формулировки в данных тендерных предложениях. В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек". Маск 29 мая заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего в департаменте государственной эффективности США (DOGE) подходит к концу, и поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, spacex
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, SpaceX
Маск может вернуться в политику, сообщил Bloomberg

Bloomberg: Маск в будущем может вернуться в политику и госуправление

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск может в будущем вернуться в политику и государственное управление, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы и осведомленные источники.
"Маск ранее занимал должность старшего советника президента США Дональда Трампа в связи с работой в департаменте государственной эффективности (DOGE - ред.) и в будущем может занимать аналогичные должности, посвящая им значительное количество времени и энергии", - говорится в сообщении.
Как пишет Блумберг, об этом предупредила инвесторов принадлежащая Маску компания SpaceX, добавив соответствующие "факторы риска" в документы. По словам собеседников агентства, это первый случай использования подобной формулировки в данных тендерных предложениях.
В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".
Маск 29 мая заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего в департаменте государственной эффективности США (DOGE) подходит к концу, и поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.
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В миреСШАИлон МаскДональд ТрампSpaceX
 
 
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