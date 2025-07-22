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В Берлине магазины начали прятать кофе с прилавков - РИА Новости, 22.07.2025
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18:28 22.07.2025 (обновлено: 18:29 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/magaziny-2030699040.html
В Берлине магазины начали прятать кофе с прилавков
В Берлине магазины начали прятать кофе с прилавков - РИА Новости, 22.07.2025
В Берлине магазины начали прятать кофе с прилавков
Магазины Берлина начали прятать кофе с прилавков из-за резкого роста числа краж, сообщает во вторник издание Bild. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:28:00+03:00
2025-07-22T18:29:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Магазины Берлина начали прятать кофе с прилавков из-за резкого роста числа краж, сообщает во вторник издание Bild. В апреле 2025 года цена кофейных зерен выросла на 12,2% по сравнению с предыдущим годом, пишет газета. "Поскольку воровство становится слишком частым, …магазины прячут кофе от своих покупателей", – говорится в статье. Магазины выбирают различные методы защиты кофе от краж: где-то вывешивают только фото пачек кофе, где-то их помещают за стекло. В одном из магазинов Берлина за стекло убирают даже растворимый кофе. Чтобы купить кофе, необходимо обратиться к продавцу, пишет газета. "В филиале на Бергштрассе ставят на полку максимум две упаковки каждого сорта. В худшем случае пропадает всего две пачки кофе, а не 20. Кроме того, так быстрее замечают, если товара уже нет на полке, но на кассе никто не покупал", – говорится в материале. Экономический ущерб от массовых краж в Берлине составляет примерно 200 миллионов евро в год, в 2023 году было зафиксировано почти 40 тысяч случаев магазинных краж пишет газета со ссылкой на данные Ассоциации розничной торговли. "Если бы мы не приняли эти меры, мы бы уже не могли выплачивать зарплаты и платить по счетам. Магазинные кражи в таких масштабах представляют угрозу существованию розничных торговцев", – приводит издание слова владелицы одного из магазинов. Магазины принимают разные меры для модернизации своих защитных систем, в частности, даже прибегают к использованию искусственного интеллекта, сказано в материале.
https://ria.ru/20250307/kofe-2003622444.html
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в мире, берлин (город), bild, германия
В мире, Берлин (город), Bild, Германия
В Берлине магазины начали прятать кофе с прилавков

Bild: магазины Берлина начали прятать кофе с прилавков из-за роста числа краж

© РИА Новости / Илья НаймушинПроцесс обжарки зерен кофе
Процесс обжарки зерен кофе - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Процесс обжарки зерен кофе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Магазины Берлина начали прятать кофе с прилавков из-за резкого роста числа краж, сообщает во вторник издание Bild.
В апреле 2025 года цена кофейных зерен выросла на 12,2% по сравнению с предыдущим годом, пишет газета.
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"Поскольку воровство становится слишком частым, …магазины прячут кофе от своих покупателей", – говорится в статье.
Магазины выбирают различные методы защиты кофе от краж: где-то вывешивают только фото пачек кофе, где-то их помещают за стекло. В одном из магазинов Берлина за стекло убирают даже растворимый кофе. Чтобы купить кофе, необходимо обратиться к продавцу, пишет газета.
"В филиале на Бергштрассе ставят на полку максимум две упаковки каждого сорта. В худшем случае пропадает всего две пачки кофе, а не 20. Кроме того, так быстрее замечают, если товара уже нет на полке, но на кассе никто не покупал", – говорится в материале.
Экономический ущерб от массовых краж в Берлине составляет примерно 200 миллионов евро в год, в 2023 году было зафиксировано почти 40 тысяч случаев магазинных краж пишет газета со ссылкой на данные Ассоциации розничной торговли.
"Если бы мы не приняли эти меры, мы бы уже не могли выплачивать зарплаты и платить по счетам. Магазинные кражи в таких масштабах представляют угрозу существованию розничных торговцев", – приводит издание слова владелицы одного из магазинов.
Магазины принимают разные меры для модернизации своих защитных систем, в частности, даже прибегают к использованию искусственного интеллекта, сказано в материале.
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