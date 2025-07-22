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Лободе могут запретить въезд в Россию - РИА Новости, 22.07.2025
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Шоубиз
 
03:20 22.07.2025 (обновлено: 06:14 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/loboda-2030523605.html
Лободе могут запретить въезд в Россию
Лободе могут запретить въезд в Россию - РИА Новости, 22.07.2025
Лободе могут запретить въезд в Россию
У певицы и заслуженной артистки Украины Светланы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию, есть основания на отказ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T03:20:00+03:00
2025-07-22T06:14:00+03:00
шоубиз
украина
россия
литва
светлана лобода
виа гра
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. У певицы и заслуженной артистки Украины Светланы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию, есть основания на отказ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.Лобода — украинская певица и автор песен, самые популярные среди которых "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной", "SuperSTAR". Прославилась благодаря приглашению в музыкальную группу "ВИА Гра". В 2013 году получила звание заслуженной артистки Украины.До начала СВО Лобода активно выступала в России и записывала дуэты с отечественными исполнителями. Весной 2022-го Лобода поддержала Украину и покинула Россию, но при этом жила в Литве и периодически обращалась к подписчикам на русском языке.
https://ria.ru/20250705/ip-2027335028.html
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украина, россия, литва, светлана лобода, виа гра, шоу-бизнес
Шоубиз, Украина, Россия, Литва, Светлана Лобода, ВИА Гра, Шоу-бизнес
Лободе могут запретить въезд в Россию

У певицы Светланы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию

© Фото : предоставлено пресс-службой Светланы ЛободыПевица Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Светланы Лободы
Певица Светлана Лобода. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. У певицы и заслуженной артистки Украины Светланы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию, есть основания на отказ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.
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Лобода — украинская певица и автор песен, самые популярные среди которых "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной", "SuperSTAR". Прославилась благодаря приглашению в музыкальную группу "ВИА Гра". В 2013 году получила звание заслуженной артистки Украины.
До начала СВО Лобода активно выступала в России и записывала дуэты с отечественными исполнителями. Весной 2022-го Лобода поддержала Украину и покинула Россию, но при этом жила в Литве и периодически обращалась к подписчикам на русском языке.
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ШоубизУкраинаРоссияЛитваСветлана ЛободаВИА ГраШоу-бизнес
 
 
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