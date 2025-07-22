https://ria.ru/20250722/loboda-2030523605.html

Лободе могут запретить въезд в Россию

Лободе могут запретить въезд в Россию - РИА Новости, 22.07.2025

Лободе могут запретить въезд в Россию

У певицы и заслуженной артистки Украины Светланы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию, есть основания на отказ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T03:20:00+03:00

2025-07-22T03:20:00+03:00

2025-07-22T06:14:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. У певицы и заслуженной артистки Украины Светланы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию, есть основания на отказ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.Лобода — украинская певица и автор песен, самые популярные среди которых "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной", "SuperSTAR". Прославилась благодаря приглашению в музыкальную группу "ВИА Гра". В 2013 году получила звание заслуженной артистки Украины.До начала СВО Лобода активно выступала в России и записывала дуэты с отечественными исполнителями. Весной 2022-го Лобода поддержала Украину и покинула Россию, но при этом жила в Литве и периодически обращалась к подписчикам на русском языке.

https://ria.ru/20250705/ip-2027335028.html

https://ria.ru/20250702/vezd-2026643710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, литва, светлана лобода, виа гра, шоу-бизнес