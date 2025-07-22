https://ria.ru/20250722/loboda-2030523605.html
Лободе могут запретить въезд в Россию
Лободе могут запретить въезд в Россию - РИА Новости, 22.07.2025
Лободе могут запретить въезд в Россию
У певицы и заслуженной артистки Украины Светланы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию, есть основания на отказ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T03:20:00+03:00
2025-07-22T03:20:00+03:00
2025-07-22T06:14:00+03:00
шоубиз
украина
россия
литва
светлана лобода
виа гра
шоу-бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148059/90/1480599089_0:0:3700:2081_1920x0_80_0_0_a415beb84d51a4930bb856dc087a4552.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. У певицы и заслуженной артистки Украины Светланы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию, есть основания на отказ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.Лобода — украинская певица и автор песен, самые популярные среди которых "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной", "SuperSTAR". Прославилась благодаря приглашению в музыкальную группу "ВИА Гра". В 2013 году получила звание заслуженной артистки Украины.До начала СВО Лобода активно выступала в России и записывала дуэты с отечественными исполнителями. Весной 2022-го Лобода поддержала Украину и покинула Россию, но при этом жила в Литве и периодически обращалась к подписчикам на русском языке.
https://ria.ru/20250705/ip-2027335028.html
https://ria.ru/20250702/vezd-2026643710.html
украина
россия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148059/90/1480599089_343:0:3632:2467_1920x0_80_0_0_9495525682904aba45dae7fbb4914739.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, литва, светлана лобода, виа гра, шоу-бизнес
Шоубиз, Украина, Россия, Литва, Светлана Лобода, ВИА Гра, Шоу-бизнес
Лободе могут запретить въезд в Россию
У певицы Светланы Лободы могут возникнуть трудности при въезде в Россию