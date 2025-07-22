https://ria.ru/20250722/lipetsk-2030560707.html

Задержанный агент ВСУ признался в выполнении заданий по поручению кураторов

Задержанный агент ВСУ признался в выполнении заданий по поручению кураторов - РИА Новости, 22.07.2025

Задержанный агент ВСУ признался в выполнении заданий по поручению кураторов

Агент украинских спецслужб, поджёгший пункт сбора гумпомощи в Липецке, признался, что в Орле рисовал антивоенные граффити и выполнял другие задания кураторов за РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T10:36:00+03:00

2025-07-22T10:36:00+03:00

2025-07-22T10:36:00+03:00

липецк

орел

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Агент украинских спецслужб, поджёгший пункт сбора гумпомощи в Липецке, признался, что в Орле рисовал антивоенные граффити и выполнял другие задания кураторов за деньги, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ России. Ранее ФСБ сообщила, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима задержанного в 2024 году в Липецкой области пособника украинских спецслужб - гражданина РФ, причастного к поджогу в регионе пункта сбора гуманитарной помощи для нужд российских военнослужащих. "16 июля 2024 года по заданию украинских спецслужб на территории города Липецк совершил поджог здания, где находилась гуманитарная помощь для поддержки СВО, а также на территории города Орёл по заданию украинских спецслужб я рисовал антивоенные граффити и выполнял ряд других заданий, за что получал денежное вознаграждение", - сказал приговорённый в видеоролике ЦОС ФСБ. Он заявил, что вину признаёт в полном объёме и раскаялся в содеянном.

https://ria.ru/20250718/zaderzhanie-2029869658.html

липецк

орел

россия

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Задержание в трех российских регионах пособников спецслужб Украины ФСБ показала объемное видео о том, как силовики пресекли деятельность пособников спецслужб Украины в ДНР, Ярославской и Липецкой областях. 2025-07-22T10:36 true PT3M15S

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липецк, орел, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)