https://ria.ru/20250722/lgoty-2030618806.html
ГД приняла закон о льготах для гражданских жен погибших бойцов СВО
ГД приняла закон о льготах для гражданских жен погибших бойцов СВО - РИА Новости, 22.07.2025
ГД приняла закон о льготах для гражданских жен погибших бойцов СВО
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий право на льготы для гражданских жен погибших участников... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:28:00+03:00
2025-07-22T14:28:00+03:00
2025-07-22T14:29:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий право на льготы для гражданских жен погибших участников СВО при условии ведения совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка.Законопроектом устанавливается, что гражданским женам погибших бойцов СВО могут быть предоставлены меры социальной поддержки при условии их установления лицу, в отношении которого установлен факт совместного проживания не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы или призыва на военную службу, в том числе по мобилизации, а также при наличии у них общего несовершеннолетнего ребенка.Не допускается установление факта совместного проживания и ведения общего хозяйства между лицами, состоящими в зарегистрированном браке и близкими родственниками.Также вводится срок выплат единовременных пособий. Он составит до 30 дней со дня получения документов, необходимых для принятия решения о выплате, должностными лицами, принимающими решение о выплате единовременных пособий.Устанавливается, что при рассмотрении в судебном порядке спора, в котором устанавливаются лица, имеющие право на получение компенсации в связи с гибелью застрахованного лица, срок выплаты компенсации исчисляется со дня получения страхователем, а в установленных случаях, со дня получения страховщиком вступившего в законную силу решения суда по такому спору и документов, необходимых для принятия решения о выплате компенсации.При этом при рассмотрении в судебном порядке спора, в котором устанавливаются выгодоприобретатели в связи с гибелью застрахованного лица, срок выплаты страховых сумм исчисляется со дня получения страховщиком вступившего в законную силу решения суда по такому спору и документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм.
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине, Общество
ГД приняла закон о льготах для гражданских жен погибших бойцов СВО
ГД РФ приняла закон о льготах для гражданских жен погибших бойцов СВО
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий право на льготы для гражданских жен погибших участников СВО при условии ведения совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка.
Законопроектом устанавливается, что гражданским женам погибших бойцов СВО могут быть предоставлены меры социальной поддержки при условии их установления лицу, в отношении которого установлен факт совместного проживания не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы или призыва на военную службу, в том числе по мобилизации, а также при наличии у них общего несовершеннолетнего ребенка.
Не допускается установление факта совместного проживания и ведения общего хозяйства между лицами, состоящими в зарегистрированном браке и близкими родственниками.
Также вводится срок выплат единовременных пособий. Он составит до 30 дней со дня получения документов, необходимых для принятия решения о выплате, должностными лицами, принимающими решение о выплате единовременных пособий.
Устанавливается, что при рассмотрении в судебном порядке спора, в котором устанавливаются лица, имеющие право на получение компенсации в связи с гибелью застрахованного лица, срок выплаты компенсации исчисляется со дня получения страхователем, а в установленных случаях, со дня получения страховщиком вступившего в законную силу решения суда по такому спору и документов, необходимых для принятия решения о выплате компенсации.
При этом при рассмотрении в судебном порядке спора, в котором устанавливаются выгодоприобретатели в связи с гибелью застрахованного лица, срок выплаты страховых сумм исчисляется со дня получения страховщиком вступившего в законную силу решения суда по такому спору и документов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм.