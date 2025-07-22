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Лавров обсудил с главой МИД Мозамбика ситуацию вокруг Украины
Лавров обсудил с главой МИД Мозамбика ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 22.07.2025
Лавров обсудил с главой МИД Мозамбика ситуацию вокруг Украины
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш обсудил проблематику реформирования Совбеза ООН, а также ситуацию вокруг... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T21:25:00+03:00
2025-07-22T21:25:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш обсудил проблематику реформирования Совбеза ООН, а также ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и африканской повестки дня с акцентом на проблематику реформирования СБ ООН, ситуацию вокруг Украины и положение на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении. Министры подтвердили настрой Москвы и Мапуту на углубление доверительного политического диалога, а также координацию действий в решении актуальных международных и региональных проблем в рамках ООН и на других многосторонних площадках. Также стороны рассмотрели задачи укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, совершенствования договорно-правовой базы, реализации перспективных совместных проектов в различных областях, наращивания взаимодействия в гуманитарной и иных сферах, добавили в ведомстве. "Министры констатировали схожесть подходов в части безальтернативности политико-дипломатических методов разрешения кризисных ситуаций в Африке при определяющей роли самих африканцев и содействии мирового сообщества. Отдельное внимание было уделено тематике продвижения российско-африканского многопланового взаимодействия с учетом итогов второго саммита Россия – Африка в 2023 году и министерской конференции Форума партнёрства в 2024 году", - заключили в МИД РФ.
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в мире, россия, украина, африка, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Украина, Африка, Сергей Лавров, ООН
Лавров обсудил с главой МИД Мозамбика ситуацию вокруг Украины
Лавров обсудил с главой МИД Мозамбика ситуацию вокруг Украины и Ближнего Востока