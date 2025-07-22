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Лавров рассказал о механизмах расчетов с торговыми партнерами России - РИА Новости, 22.07.2025
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15:06 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/lavrov-2030631446.html
Лавров рассказал о механизмах расчетов с торговыми партнерами России
Лавров рассказал о механизмах расчетов с торговыми партнерами России - РИА Новости, 22.07.2025
Лавров рассказал о механизмах расчетов с торговыми партнерами России
Механизмы расчетов с африканскими и другими торговыми партнерами России, несмотря на западные санкции, эффективно действуют и совершенствуются, рассказал глава... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:06:00+03:00
2025-07-22T15:06:00+03:00
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сергей лавров
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Механизмы расчетов с африканскими и другими торговыми партнерами России, несмотря на западные санкции, эффективно действуют и совершенствуются, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. "Механизмы уже давно функционируют, совершенствуются и касаются прежде всего все более широкого использования национальных валют, но не только... Механизмы расчетов и с африканскими друзьями, и со всеми другими нашими торговыми партнерами, конечно же, есть, и они эффективно действуют", - подчеркнул министр на пресс-конференции после переговоров с мозамбикской коллегой Марией Лукаш. Лавров указал на существование механизмов, которые не зависят от капризов тех, кто хотел бы использовать экономические санкции для удержания гегемонии. "Это не получится, потому что объективный ход истории идет в абсолютно другом направлении - направлении многополярности, равноправия, тех принципов, которые записаны в уставе ООН, но никогда Западом не соблюдались. Теперь пришло время считаться с объективной реальностью", - добавил глава МИД России.
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россия, сергей лавров, оон, экономика
Россия, Сергей Лавров, ООН, Экономика
Лавров рассказал о механизмах расчетов с торговыми партнерами России

Лавров: механизмы расчетов с партнерами РФ совершенствуется, несмотря на санкции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Механизмы расчетов с африканскими и другими торговыми партнерами России, несмотря на западные санкции, эффективно действуют и совершенствуются, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
"Механизмы уже давно функционируют, совершенствуются и касаются прежде всего все более широкого использования национальных валют, но не только... Механизмы расчетов и с африканскими друзьями, и со всеми другими нашими торговыми партнерами, конечно же, есть, и они эффективно действуют", - подчеркнул министр на пресс-конференции после переговоров с мозамбикской коллегой Марией Лукаш.
Лавров указал на существование механизмов, которые не зависят от капризов тех, кто хотел бы использовать экономические санкции для удержания гегемонии.
"Это не получится, потому что объективный ход истории идет в абсолютно другом направлении - направлении многополярности, равноправия, тех принципов, которые записаны в уставе ООН, но никогда Западом не соблюдались. Теперь пришло время считаться с объективной реальностью", - добавил глава МИД России.
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