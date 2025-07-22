https://ria.ru/20250722/lavrov-2030626381.html
Лавров надеется, что разумный подход США не останется незамеченным в Европе
Лавров надеется, что разумный подход США не останется незамеченным в Европе - РИА Новости, 22.07.2025
Лавров надеется, что разумный подход США не останется незамеченным в Европе
Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что разумный подход администрации президента США Дональда Трампа, в частности их готовность к диалогу, не останется... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:52:00+03:00
2025-07-22T14:52:00+03:00
2025-07-22T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что разумный подход администрации президента США Дональда Трампа, в частности их готовность к диалогу, не останется незамеченным в Европе. "Я очень надеюсь, что тот разумный подход, который в этой ситуации проявляет администрация Трампа, после того как она сменила выступавшую в унисон с оголтелыми европейцами байденовскую администрацию, что этот разумный подход, включающий в себя готовность к диалогу, готовность слушать и слышать, он все-таки не останется незамеченным европейцами, несмотря на все нынешние дискуссии о том, что нужно снова и снова вооружать киевский режим за счет европейских налогоплательщиков", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш.
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029254916.html
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в мире, россия, сша, европа, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, США, Европа, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Лавров надеется, что разумный подход США не останется незамеченным в Европе
Лавров: разумный подход Трампа к диалогу не останется незамеченным в Европе