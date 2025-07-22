https://ria.ru/20250722/lavrov-2030626108.html

Уроки истории забывать нельзя, заявил Лавров

Уроки истории забывать нельзя, заявил Лавров - РИА Новости, 22.07.2025

Уроки истории забывать нельзя, заявил Лавров

Уроки истории по поводу того, к чему ведет милитаризация Европы, забывать нельзя, но они плохо выучены нынешним поколением немцев и французов, заявил глава МИД... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:51:00+03:00

2025-07-22T14:51:00+03:00

2025-07-22T14:51:00+03:00

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европа

россия

германия

сергей лавров

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уроки истории по поводу того, к чему ведет милитаризация Европы, забывать нельзя, но они плохо выучены нынешним поколением немцев и французов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Уроки истории забывать нельзя, но они явно плохо выучены нынешним поколением и немцев, и французов, и представителей других европейских стран", - сказал Лавров на своей пресс-конференции, посетовав на милитаризацию Европы под предлогом якобы существующей угрозы от России. Он отметил, что сын за отца не отвечает, но тогда, когда сын и внук осознали преступность, которой руководствовался их родитель или дед. "Когда потомки тех немцев, заняв руководящие посты в современной ФРГ, уже независимо от своего происхождения, начинают не просто продвигать, а гордо предъявлять всем претензии в духе уже теперь Четвертого рейха - это, конечно, наводит на мысль о том, что подобного возрождения нацизма допустить нельзя", - подчеркнул Лавров. Он выразил уверенность, что это понимает здравая часть европейцев.

https://ria.ru/20250722/lavrov-2030622332.html

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в мире, европа, россия, германия, сергей лавров