Рейтинг@Mail.ru
Лавров принял приглашение посетить Мозамбик - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 22.07.2025 (обновлено: 14:36 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/lavrov-2030619188.html
Лавров принял приглашение посетить Мозамбик
Лавров принял приглашение посетить Мозамбик - РИА Новости, 22.07.2025
Лавров принял приглашение посетить Мозамбик
Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш пригласила российского коллегу Сергея Лаврова посетить страну. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:30:00+03:00
2025-07-22T14:36:00+03:00
в мире
мозамбик
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030594873_0:65:3226:1880_1920x0_80_0_0_e2e3b7141e64d87a438906d3bf666601.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш пригласила российского коллегу Сергея Лаврова посетить страну. "Госпожа министр любезно пригласила меня в очередной раз посетить гостеприимный Мапуту. Обязательно это сделаю", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика.
https://ria.ru/20230727/mozambik-1886203324.html
мозамбик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030594873_495:0:3226:2048_1920x0_80_0_0_1516bb9d59c2256c269a63c2466624ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мозамбик, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мозамбик, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров принял приглашение посетить Мозамбик

Лавров заявил, что посетит Мозамбик по приглашению главы МИД Лукаш

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш во время встречи в Москве. 22 июля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш во время встречи в Москве. 22 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш во время встречи в Москве. 22 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш пригласила российского коллегу Сергея Лаврова посетить страну.
"Госпожа министр любезно пригласила меня в очередной раз посетить гостеприимный Мапуту. Обязательно это сделаю", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика.
Президент РФ Владимир Путин и президент Мозамбика Филипе Ньюси во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Межгосударственные отношения России и Мозамбика
27 июля 2023, 00:55
 
В миреМозамбикСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала