https://ria.ru/20250722/lavrov-2030619188.html

Лавров принял приглашение посетить Мозамбик

Лавров принял приглашение посетить Мозамбик - РИА Новости, 22.07.2025

Лавров принял приглашение посетить Мозамбик

Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш пригласила российского коллегу Сергея Лаврова посетить страну. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:30:00+03:00

2025-07-22T14:30:00+03:00

2025-07-22T14:36:00+03:00

в мире

мозамбик

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш пригласила российского коллегу Сергея Лаврова посетить страну. "Госпожа министр любезно пригласила меня в очередной раз посетить гостеприимный Мапуту. Обязательно это сделаю", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика.

https://ria.ru/20230727/mozambik-1886203324.html

мозамбик

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в мире, мозамбик, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)