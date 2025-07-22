https://ria.ru/20250722/lavrov-2030619188.html
Лавров принял приглашение посетить Мозамбик
Лавров принял приглашение посетить Мозамбик - РИА Новости, 22.07.2025
Лавров принял приглашение посетить Мозамбик
Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш пригласила российского коллегу Сергея Лаврова посетить страну. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:30:00+03:00
2025-07-22T14:30:00+03:00
2025-07-22T14:36:00+03:00
в мире
мозамбик
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш пригласила российского коллегу Сергея Лаврова посетить страну. "Госпожа министр любезно пригласила меня в очередной раз посетить гостеприимный Мапуту. Обязательно это сделаю", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика.
https://ria.ru/20230727/mozambik-1886203324.html
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в мире, мозамбик, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мозамбик, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров принял приглашение посетить Мозамбик
Лавров заявил, что посетит Мозамбик по приглашению главы МИД Лукаш