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Новые водохранилища в Крыму решат проблему с водой, заявили в парламенте - РИА Новости, 22.07.2025
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11:52 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/krym-2030577856.html
Новые водохранилища в Крыму решат проблему с водой, заявили в парламенте
Новые водохранилища в Крыму решат проблему с водой, заявили в парламенте - РИА Новости, 22.07.2025
Новые водохранилища в Крыму решат проблему с водой, заявили в парламенте
Строительство двух новых водохранилищ позволит решить проблему дефицита воды во время засухи на юго-западе Крыма, сообщил РИА Новости глава крымского парламента РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:52:00+03:00
2025-07-22T11:52:00+03:00
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украина
ялта
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Строительство двух новых водохранилищ позволит решить проблему дефицита воды во время засухи на юго-западе Крыма, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году и займет порядка полутора лет. Объем финансирования 22,4 миллиарда рублей. "В целях дальнейшего повышения водообеспечения на полуострове построят два новых водохранилища: Солнечногорское и Мартовское. Проектирование уже началось", - сказал Константинов. Он отметил, что водохранилища будут расположены на реках Марта и Улу-Узень Восточный. "Эти водоемы естественного стока помогут решить одну из главных проблем юго-западного Крыма – дефицит воды во время засухи, а она у нас проходит с периодичностью пять-шесть лет. Новые водохранилища обеспечат водой Большую Алушту, Ялту и ближайшие населенные пункты", - подчеркнул Константинов. По его словам, строительство новых водохранилищ снизит риск дефицита воды, улучшит качество жизни жителей и гостей полуострова, а также будет способствовать развитию туризма. В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них - наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции.
https://ria.ru/20250720/krym-2030237571.html
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республика крым, украина, ялта, владимир константинов, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, общество
Республика Крым, Украина, Ялта, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины, Общество
Новые водохранилища в Крыму решат проблему с водой, заявили в парламенте

Константинов: строительство 2 водохранилищ в Крыму решит проблему дефицита воды

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБалаклава
Балаклава - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Строительство двух новых водохранилищ позволит решить проблему дефицита воды во время засухи на юго-западе Крыма, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году и займет порядка полутора лет. Объем финансирования 22,4 миллиарда рублей.
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"В целях дальнейшего повышения водообеспечения на полуострове построят два новых водохранилища: Солнечногорское и Мартовское. Проектирование уже началось", - сказал Константинов.
Он отметил, что водохранилища будут расположены на реках Марта и Улу-Узень Восточный.
"Эти водоемы естественного стока помогут решить одну из главных проблем юго-западного Крыма – дефицит воды во время засухи, а она у нас проходит с периодичностью пять-шесть лет. Новые водохранилища обеспечат водой Большую Алушту, Ялту и ближайшие населенные пункты", - подчеркнул Константинов.
По его словам, строительство новых водохранилищ снизит риск дефицита воды, улучшит качество жизни жителей и гостей полуострова, а также будет способствовать развитию туризма.
В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них - наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции.
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