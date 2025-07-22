https://ria.ru/20250722/kreml-2030727468.html

В Казанском Кремле открылись две уникальные выставки

В Казанском Кремле открылись две уникальные выставки - РИА Новости, 22.07.2025

В Казанском Кремле открылись две уникальные выставки

Две уникальные выставки - "Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне" и "Александр Благословенный. К 200-летию памяти... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T21:40:00+03:00

2025-07-22T21:40:00+03:00

2025-07-22T21:40:00+03:00

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 22 июл – РИА Новости. Две уникальные выставки - "Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне" и "Александр Благословенный. К 200-летию памяти императора Александра I" - открылись впервые в присутственных местах Казанского Кремля, сообщает министерство культуры Татарстана. Выставки подготовлены фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Их открытие состоялось в рамках всероссийской научной конференции "Защитники Отечества. Земные и небесные", в которой приняли участие историки, архивисты, представители музейного сообщества из Москвы и Подмосковья, Калининграда, Татарстана. "Первая выставка – "Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне" – представляет малоизвестные страницы благотворительной деятельности царской семьи", - говорится в сообщении. Выставка охватывает эпоху от Крымской до Первой мировой войны, показывая развитие системы милосердия: от создания Российского общества Красного Креста, которое возглавляла императрица Мария Александровна, до благотворительных учреждений под покровительством Александры Федоровны, включая Верховный совет помощи семьям военнослужащих и Всероссийское общество здравниц. "По традиции Российское общество Красного Креста оказывало помощь семьям лиц, призванных на войну, сиротам. "Краснокрестники" также вели большую работу по оказанию помощи населению в случае неурожаев, стихийных бедствий, эпидемий, землетрясений, природных катаклизмов, наводнений, пожаров и так далее. То есть огромная работа проводилась императорским домом Романовых. Иностранный же Красный крест, как мы знаем, помогал только воинам на поле боя", – рассказала председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. Особое внимание в экспозиции уделено личному вкладу членов царской семьи. Императрица Александра Федоровна лично посещала госпитали, ее дочери прошли курсы сестер милосердия и помогали раненым. Великая княгиня Елизавета Федоровна совершила 14 инспекционных поездок на фронт. "Не было той области благотворительности и помощи ближнему, в которой не отличились бы представители императорского дома Романовых. Так что, нам есть чему учиться", – отметила Громова. Вторая выставка – "Александр Благословенный. К 200-летию памяти Императора Александра I" – предлагает новый взгляд на фигуру монарха. Экспозиция подробно освещает его реформы, военные кампании и вклад в развитие российской государственности. Также в ней рассказывается о благотворительной и просветительской деятельности. Выставки, которые ранее экспонировались в рамках "Императорского маршрута", представлены в Казани впервые. Организаторы планируют сделать их передвижными, чтобы как можно больше жителей республики смогли познакомиться с этими малоизвестными страницами российской истории.

https://ria.ru/20250516/investproekty-2017443262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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