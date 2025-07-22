https://ria.ru/20250722/kreml-2030592456.html

В Кремле не разделяют скепсиса по итогам переговоров России и Украины

В Кремле не разделяют скепсиса по итогам переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025

В Кремле не разделяют скепсиса по итогам переговоров России и Украины

В Кремле не разделяют скепсиса относительно результативности прошедших переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T12:50:00+03:00

2025-07-22T12:50:00+03:00

2025-07-22T13:19:00+03:00

россия

украина

стамбул

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Кремле не разделяют скепсиса относительно результативности прошедших переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В данном случае я не стал бы разделять вашего скепсиса", - сказал он журналистам на вопрос о том, каких результатов ожидают в Кремле от третьего раунда переговоров.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сказал РИА Новости один из организаторов переговоров.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.

https://ria.ru/20250722/peskov-2030593980.html

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россия, украина, стамбул, дмитрий песков