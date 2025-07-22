Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не разделяют скепсиса по итогам переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 22.07.2025 (обновлено: 13:19 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/kreml-2030592456.html
В Кремле не разделяют скепсиса по итогам переговоров России и Украины
В Кремле не разделяют скепсиса по итогам переговоров России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025
В Кремле не разделяют скепсиса по итогам переговоров России и Украины
В Кремле не разделяют скепсиса относительно результативности прошедших переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:50:00+03:00
2025-07-22T13:19:00+03:00
россия
украина
стамбул
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014782752_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_0685a1ae142fbb27af2311a98e6d2c88.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Кремле не разделяют скепсиса относительно результативности прошедших переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В данном случае я не стал бы разделять вашего скепсиса", - сказал он журналистам на вопрос о том, каких результатов ожидают в Кремле от третьего раунда переговоров.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сказал РИА Новости один из организаторов переговоров.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
https://ria.ru/20250722/peskov-2030593980.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014782752_446:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_3b33109ad279047e0ad668f6f61e2aa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, дмитрий песков
Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков
В Кремле не разделяют скепсиса по итогам переговоров России и Украины

Песков: в Кремле не разделяют скепсиса по результатам прошедших переговоров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Кремле не разделяют скепсиса относительно результативности прошедших переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае я не стал бы разделять вашего скепсиса", - сказал он журналистам на вопрос о том, каких результатов ожидают в Кремле от третьего раунда переговоров.
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет 24-25 июля, сообщил ранее РИА Новости источник в Москве. Вероятный третий раунд переговоров РФ и Украины планируется провести во дворце Чираган в Стамбуле, сказал РИА Новости один из организаторов переговоров.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Песков оценил вероятность прорывов на переговорах с Украиной
Вчера, 12:56
 
РоссияУкраинаСтамбулДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала