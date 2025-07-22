https://ria.ru/20250722/kontsert--2030563621.html

В Италии отменили концерт пианиста с Украины из-за его выступления в ДНР

В Италии отменили концерт пианиста с Украины из-за его выступления в ДНР - РИА Новости, 22.07.2025

В Италии отменили концерт пианиста с Украины из-за его выступления в ДНР

Власти города Болонья в Италии отменили концерт известного пианиста украинского происхождения Александра Романовского из-за его выступления у Драматического... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T10:55:00+03:00

2025-07-22T10:55:00+03:00

2025-07-22T10:55:00+03:00

культура

мариуполь

болонья

италия

александра романовская

валерий гергиев

алексей парамонов

мариинский театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94920/07/949200781_0:0:3841:2160_1920x0_80_0_0_01e253d5ef74a0b42c470d304919a746.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти города Болонья в Италии отменили концерт известного пианиста украинского происхождения Александра Романовского из-за его выступления у Драматического театра Мариуполя в 2022 году, пишет издание Corriere della Sera со ссылкой на местные власти. По данным газеты, выступление имеющего гражданство Италии Романовского под названием "Любимый Шопен" должно было состояться в Болонье 5 августа. "Концерт будет заменен выступлением другого артиста, о чем будет вскоре объявлено", - приводит издание заявление городской администрации. По данным газеты, решение связано с критикой в отношении Романовского за его вступление у разрушенного здания Драматического театра в Мариуполе в 2022 году. В понедельник дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева. Посол России в Риме Алексей Парамонов в свою очередь заявил, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.

https://ria.ru/20250721/oppozitsija-2030484908.html

https://ria.ru/20250721/gergiev-2030407368.html

мариуполь

болонья

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариуполь, болонья, италия, александра романовская, валерий гергиев, алексей парамонов, мариинский театр, в мире