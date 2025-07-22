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В Италии отменили концерт пианиста с Украины из-за его выступления в ДНР
В Италии отменили концерт пианиста с Украины из-за его выступления в ДНР - РИА Новости, 22.07.2025
В Италии отменили концерт пианиста с Украины из-за его выступления в ДНР
Власти города Болонья в Италии отменили концерт известного пианиста украинского происхождения Александра Романовского из-за его выступления у Драматического... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:55:00+03:00
2025-07-22T10:55:00+03:00
2025-07-22T10:55:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти города Болонья в Италии отменили концерт известного пианиста украинского происхождения Александра Романовского из-за его выступления у Драматического театра Мариуполя в 2022 году, пишет издание Corriere della Sera со ссылкой на местные власти. По данным газеты, выступление имеющего гражданство Италии Романовского под названием "Любимый Шопен" должно было состояться в Болонье 5 августа. "Концерт будет заменен выступлением другого артиста, о чем будет вскоре объявлено", - приводит издание заявление городской администрации. По данным газеты, решение связано с критикой в отношении Романовского за его вступление у разрушенного здания Драматического театра в Мариуполе в 2022 году. В понедельник дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева. Посол России в Риме Алексей Парамонов в свою очередь заявил, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.
https://ria.ru/20250721/oppozitsija-2030484908.html
https://ria.ru/20250721/gergiev-2030407368.html
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мариуполь, болонья, италия, александра романовская, валерий гергиев, алексей парамонов, мариинский театр, в мире
Культура, Мариуполь, Болонья, Италия, Александра Романовская, Валерий Гергиев, Алексей Парамонов, Мариинский театр, В мире
В Италии отменили концерт пианиста с Украины из-за его выступления в ДНР
Концерт пианиста с Украины Романовского отменен в Италии из-за выступления в ДНР