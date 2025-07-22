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Бахвальство Трампа вряд ли впечатлит Нобелевский комитет, считает эксперт - РИА Новости, 22.07.2025
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13:36 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/komitet-2030605385.html
Бахвальство Трампа вряд ли впечатлит Нобелевский комитет, считает эксперт
Бахвальство Трампа вряд ли впечатлит Нобелевский комитет, считает эксперт - РИА Новости, 22.07.2025
Бахвальство Трампа вряд ли впечатлит Нобелевский комитет, считает эксперт
Нобелевский комитет вряд ли впечатлит бахвальство президента США Дональда Трампа, для получения Нобелевской премии мира нужны настоящие достижения, который пока РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:36:00+03:00
2025-07-22T13:36:00+03:00
в мире
украина
израиль
сша
дональд трамп
джон болтон
барак обама
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Нобелевский комитет вряд ли впечатлит бахвальство президента США Дональда Трампа, для получения Нобелевской премии мира нужны настоящие достижения, который пока у него нет, заявил директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит. "Зная членов (Нобелевского комитета - ред.), я считаю, что их не впечатлит бахвальство Трампа. Если бы речь шла о настоящих достижениях, они бы отнеслись к этому серьезно и, хотя они знают, что оно (решение присудить Нобелевскую премию мира - ред.) будет спорным, возможно, присудили бы ее ему. Но пока такого нет", - заявил Смит испанской газете Pais. Он также отметил, что в последние годы Нобелевский комитет склонен "отмечать отдельных активистов и низовые движения, а не президентов". По словам Смита, Трамп смог добиться лишь очень кратковременного прекращения огня в секторе Газа и с тех пор поддерживают Израиль в действиях, "которые даже большая часть общественности этой страны относит к категории военных преступлений". Он также поддержал Израиль "в незаконном акте агрессии против Тегерана" и не смог добиться урегулирования на Украине. А посредничество Трампа между Руандой и Демократической республикой Конго было, "скорее, связано с защитой американских интересов", добавил Смит. "А в Осло награду не дают за защиту собственных интересов", - отметил глава SIPRI. Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон говорил о том, что Трамп стремится достичь мира на Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена Бараку Обаме, занимавшему пост президента США два срока подряд - с 2009 по 2017 года. Позднее он засомневался, что глава Белого дома сможет получить Нобелевскую премию за достижение мира на Украине после того, как он объявил о поставке вооружения Киеву. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит". Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом дома текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
https://ria.ru/20250722/tramp-2030526866.html
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в мире, украина, израиль, сша, дональд трамп, джон болтон, барак обама
В мире, Украина, Израиль, США, Дональд Трамп, Джон Болтон, Барак Обама
Бахвальство Трампа вряд ли впечатлит Нобелевский комитет, считает эксперт

Смит: Трампу для получения Нобелевской премии нужны достижения, а не бахвальство

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Нобелевский комитет вряд ли впечатлит бахвальство президента США Дональда Трампа, для получения Нобелевской премии мира нужны настоящие достижения, который пока у него нет, заявил директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.
"Зная членов (Нобелевского комитета - ред.), я считаю, что их не впечатлит бахвальство Трампа. Если бы речь шла о настоящих достижениях, они бы отнеслись к этому серьезно и, хотя они знают, что оно (решение присудить Нобелевскую премию мира - ред.) будет спорным, возможно, присудили бы ее ему. Но пока такого нет", - заявил Смит испанской газете Pais.
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Он также отметил, что в последние годы Нобелевский комитет склонен "отмечать отдельных активистов и низовые движения, а не президентов".
По словам Смита, Трамп смог добиться лишь очень кратковременного прекращения огня в секторе Газа и с тех пор поддерживают Израиль в действиях, "которые даже большая часть общественности этой страны относит к категории военных преступлений". Он также поддержал Израиль "в незаконном акте агрессии против Тегерана" и не смог добиться урегулирования на Украине. А посредничество Трампа между Руандой и Демократической республикой Конго было, "скорее, связано с защитой американских интересов", добавил Смит.
"А в Осло награду не дают за защиту собственных интересов", - отметил глава SIPRI.
Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон говорил о том, что Трамп стремится достичь мира на Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена Бараку Обаме, занимавшему пост президента США два срока подряд - с 2009 по 2017 года. Позднее он засомневался, что глава Белого дома сможет получить Нобелевскую премию за достижение мира на Украине после того, как он объявил о поставке вооружения Киеву.
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Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом дома текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
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