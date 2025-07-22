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Более ста детей из России отправились в лагерь в КНДР - РИА Новости, 22.07.2025
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22:08 22.07.2025 (обновлено: 22:19 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/kndr-2030729411.html
Более ста детей из России отправились в лагерь в КНДР
Более ста детей из России отправились в лагерь в КНДР - РИА Новости, 22.07.2025
Более ста детей из России отправились в лагерь в КНДР
Более 100 детей из разных регионов России отправились из Приморья на летний отдых в международный лагерь "Сондовон" в КНДР, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.07.2025
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россия
кндр (северная корея)
хабаровский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Более 100 детей из разных регионов России отправились из Приморья на летний отдых в международный лагерь "Сондовон" в КНДР, сообщает правительство региона. "Первая в этом году группа детей отправилась из Приморья в международный лагерь "Сондовон"... Более 100 ребят из разных регионов России... будут отдыхать в КНДР по 1 августа", - говорится в сообщении. По информации властей, на отдых поехали дети из Приморья, Хабаровского края, Москвы, Амурской и Московской областей. "По инициативе губернатора Приморского края в прошлом году впервые после долгого перерыва российские дети смогли поехать в лагерь "Сондовон". Реакция была положительной. Сейчас, как мы видим, всё больше родителей выбирают для своих детей отдых в дружественной КНДР", – приводится в сообщении информация краевого министерства международных и внешнеэкономических связей. Уже идёт набор детей от 9 до 17 лет на вторую смену в лагере "Сондовон", которая пройдёт с 18 по 29 августа. "Сондовон" был построен около 60 лет назад в корейском Вонсане на берегу Восточного моря, в 2014 году его реконструировали и открыли. На территории есть аквапарк, кинотеатр, океанариум, зоопарк и парк развлечений. В 2024 году правительство региона сообщало, что группа из 250 школьников из разных регионов РФ отдыхала в северокорейском лагере "Сондовон" с 22 июля по 2 августа. Приморье с 14 июля по 3 августа приняло учащихся русского отделения училища иностранных языков при Пхеньянском университете иностранных языков, ребята отдыхали во всероссийском детском центре "Океан" на смене "Дети мира".
https://ria.ru/20250722/intervidenie-2030580558.html
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россия
кндр (северная корея)
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россия, кндр (северная корея), хабаровский край
Россия, КНДР (Северная Корея), Хабаровский край
Более ста детей из России отправились в лагерь в КНДР

Более ста детей из пяти регионов России отправились отдыхать в лагерь в КНДР

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пхеньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Более 100 детей из разных регионов России отправились из Приморья на летний отдых в международный лагерь "Сондовон" в КНДР, сообщает правительство региона.
"Первая в этом году группа детей отправилась из Приморья в международный лагерь "Сондовон"... Более 100 ребят из разных регионов России... будут отдыхать в КНДР по 1 августа", - говорится в сообщении.
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По информации властей, на отдых поехали дети из Приморья, Хабаровского края, Москвы, Амурской и Московской областей.
"По инициативе губернатора Приморского края в прошлом году впервые после долгого перерыва российские дети смогли поехать в лагерь "Сондовон". Реакция была положительной. Сейчас, как мы видим, всё больше родителей выбирают для своих детей отдых в дружественной КНДР", – приводится в сообщении информация краевого министерства международных и внешнеэкономических связей.
Уже идёт набор детей от 9 до 17 лет на вторую смену в лагере "Сондовон", которая пройдёт с 18 по 29 августа.
"Сондовон" был построен около 60 лет назад в корейском Вонсане на берегу Восточного моря, в 2014 году его реконструировали и открыли. На территории есть аквапарк, кинотеатр, океанариум, зоопарк и парк развлечений.
В 2024 году правительство региона сообщало, что группа из 250 школьников из разных регионов РФ отдыхала в северокорейском лагере "Сондовон" с 22 июля по 2 августа. Приморье с 14 июля по 3 августа приняло учащихся русского отделения училища иностранных языков при Пхеньянском университете иностранных языков, ребята отдыхали во всероссийском детском центре "Океан" на смене "Дети мира".
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