https://ria.ru/20250722/klinton-2030562052.html

Минюст США раскрыл подробности расследования ФБР в отношении Клинтон

Минюст США раскрыл подробности расследования ФБР в отношении Клинтон - РИА Новости, 22.07.2025

Минюст США раскрыл подробности расследования ФБР в отношении Клинтон

Федеральное бюро расследований США (ФБР) не расследовало надлежащим образом обращение экс-госсекретаря Хиллари Клинтон с секретными госданными во время ее... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T10:42:00+03:00

2025-07-22T10:42:00+03:00

2025-07-22T10:47:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США (ФБР) не расследовало надлежащим образом обращение экс-госсекретаря Хиллари Клинтон с секретными госданными во время ее пребывания на посту, сообщил судебный комитет сената США со ссылкой на обнародованную часть доклада минюста по этому делу за 2018 год. "ФБР не смогло полноценно расследовать использование Хиллари Клинтон личного сервера электронной почты и ненадлежащее обращение с секретной информацией во время ее пребывания на посту госсекретаря", - говорится в заявлении на официальном портале комитета. В докладе указано, что ФБР во время расследования в отношении Клинтон получило от некоего источника накопители, содержавшие конфиденциальную информацию правительственных ведомств США, включая госдеп, электронную почту экс-президента Барака Обамы и, возможно, данные конгресса. Тем не менее находившийся в тот момент на должности директора ФБР Джеймс Коми и его заместитель Эндрю Маккейб, а также бывший спецагент ФБР Питер Стржок и другие не провели дополнительных целевых поисков по накопителям, хотя на них содержалась информация, имеющая отношение к расследованию. Также, согласно данным разведки США, на которые ссылается комитет, администрация Обамы предпринимала усилия с целью сорвать расследование в отношении Клинтон и защитить ее кандидатуру на президентских выборах 2016 года. Клинтон на посту госсекретаря в 2009-2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-16 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.

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в мире, сша, хиллари клинтон, барак обама, джеймс коми, фбр