Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с укусами клещей - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/kleschi-2030519084.html
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с укусами клещей
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с укусами клещей - РИА Новости, 22.07.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с укусами клещей
Число обращений в медучреждения России из-за клещей за последнюю неделю снизилось, всего с начала сезона их активности с жалобами на укусы поступило более 464... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T01:40:00+03:00
2025-07-22T01:40:00+03:00
здоровье - общество
россия
кировское (донецкая область)
томская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
клещ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838587_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_9acead42325e281279065fa384b0be65.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число обращений в медучреждения России из-за клещей за последнюю неделю снизилось, всего с начала сезона их активности с жалобами на укусы поступило более 464 тысяч человек, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2025 году сделали более 3,4 миллиона граждан России. "С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились более 464 тысяч человек. За последнюю неделю количество таких обращений снизилось, однако сезон активности клещей еще продолжается, необходимо соблюдать правила профилактики", - рассказали журналистам в пресс-службе. Там уточнили, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике. Из-за теплой и малоснежной зимы сезон активности клещей 2025 году стартовал раньше, рассказали в Роспотребнадзоре. В южных регионах России первые укусы клещей были зарегистрированы уже в январе. "В большинстве субъектов РФ сезон активности этих насекомых начинается весной, обычно в апреле, и продолжается вплоть до осени, оканчиваясь в октябре. Однако на юге России клещи могут проявлять активность круглый год", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что для защиты от укусов клещей во время отдыха на природе необходимо носить закрытую одежду, которая максимально покрывает тело, а также регулярно обрабатывать открытую кожу и одежду репеллентами.
https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html
https://ria.ru/20250623/kleschi-2024936144.html
россия
кировское (донецкая область)
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838587_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_65a182e43a7c050d3f099414b3e43172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, кировское (донецкая область), томская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), клещ
Здоровье - Общество, Россия, Кировское (Донецкая область), Томская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Клещ
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с укусами клещей

Роспотребнадзор: число обращений в медучреждения из-за укусов клещей снизилось

CC BY 2.0 / Lennart Tange / Черноногий клещ Ixodes scapularis
Черноногий клещ Ixodes scapularis - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
CC BY 2.0 / Lennart Tange /
Черноногий клещ Ixodes scapularis. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число обращений в медучреждения России из-за клещей за последнюю неделю снизилось, всего с начала сезона их активности с жалобами на укусы поступило более 464 тысяч человек, сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2025 году сделали более 3,4 миллиона граждан России.
Укус клеща - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Врач рассказала, что делать при укусе клеща
12 марта, 02:48
"С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились более 464 тысяч человек. За последнюю неделю количество таких обращений снизилось, однако сезон активности клещей еще продолжается, необходимо соблюдать правила профилактики", - рассказали журналистам в пресс-службе.
Там уточнили, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике.
Из-за теплой и малоснежной зимы сезон активности клещей 2025 году стартовал раньше, рассказали в Роспотребнадзоре. В южных регионах России первые укусы клещей были зарегистрированы уже в январе.
"В большинстве субъектов РФ сезон активности этих насекомых начинается весной, обычно в апреле, и продолжается вплоть до осени, оканчиваясь в октябре. Однако на юге России клещи могут проявлять активность круглый год", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что для защиты от укусов клещей во время отдыха на природе необходимо носить закрытую одежду, которая максимально покрывает тело, а также регулярно обрабатывать открытую кожу и одежду репеллентами.
Клещ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Центральной России появились клещи - переносчики опасной болезни с юга
23 июня, 19:12
 
Здоровье - ОбществоРоссияКировское (Донецкая область)Томская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Клещ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала