https://ria.ru/20250722/kleschi-2030519084.html

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с укусами клещей

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с укусами клещей - РИА Новости, 22.07.2025

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с укусами клещей

Число обращений в медучреждения России из-за клещей за последнюю неделю снизилось, всего с начала сезона их активности с жалобами на укусы поступило более 464... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T01:40:00+03:00

2025-07-22T01:40:00+03:00

2025-07-22T01:40:00+03:00

здоровье - общество

россия

кировское (донецкая область)

томская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

клещ

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число обращений в медучреждения России из-за клещей за последнюю неделю снизилось, всего с начала сезона их активности с жалобами на укусы поступило более 464 тысяч человек, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2025 году сделали более 3,4 миллиона граждан России. "С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились более 464 тысяч человек. За последнюю неделю количество таких обращений снизилось, однако сезон активности клещей еще продолжается, необходимо соблюдать правила профилактики", - рассказали журналистам в пресс-службе. Там уточнили, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике. Из-за теплой и малоснежной зимы сезон активности клещей 2025 году стартовал раньше, рассказали в Роспотребнадзоре. В южных регионах России первые укусы клещей были зарегистрированы уже в январе. "В большинстве субъектов РФ сезон активности этих насекомых начинается весной, обычно в апреле, и продолжается вплоть до осени, оканчиваясь в октябре. Однако на юге России клещи могут проявлять активность круглый год", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что для защиты от укусов клещей во время отдыха на природе необходимо носить закрытую одежду, которая максимально покрывает тело, а также регулярно обрабатывать открытую кожу и одежду репеллентами.

https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html

https://ria.ru/20250623/kleschi-2024936144.html

россия

кировское (донецкая область)

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, россия, кировское (донецкая область), томская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), клещ