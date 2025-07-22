В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с укусами клещей
Роспотребнадзор: число обращений в медучреждения из-за укусов клещей снизилось
Черноногий клещ Ixodes scapularis. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число обращений в медучреждения России из-за клещей за последнюю неделю снизилось, всего с начала сезона их активности с жалобами на укусы поступило более 464 тысяч человек, сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2025 году сделали более 3,4 миллиона граждан России.
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"С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились более 464 тысяч человек. За последнюю неделю количество таких обращений снизилось, однако сезон активности клещей еще продолжается, необходимо соблюдать правила профилактики", - рассказали журналистам в пресс-службе.
Там уточнили, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике.
Из-за теплой и малоснежной зимы сезон активности клещей 2025 году стартовал раньше, рассказали в Роспотребнадзоре. В южных регионах России первые укусы клещей были зарегистрированы уже в январе.
"В большинстве субъектов РФ сезон активности этих насекомых начинается весной, обычно в апреле, и продолжается вплоть до осени, оканчиваясь в октябре. Однако на юге России клещи могут проявлять активность круглый год", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что для защиты от укусов клещей во время отдыха на природе необходимо носить закрытую одежду, которая максимально покрывает тело, а также регулярно обрабатывать открытую кожу и одежду репеллентами.