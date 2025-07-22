https://ria.ru/20250722/kitay-2030641833.html
США обсудят с Китаем продление пошлинных послаблений
США обсудят с Китаем продление пошлинных послаблений - РИА Новости, 22.07.2025
США обсудят с Китаем продление пошлинных послаблений
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что проведет переговоры с китайскими коллегами в начале предстоящей недели, во время которых обсудит возможность... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:39:00+03:00
2025-07-22T15:39:00+03:00
2025-07-22T15:39:00+03:00
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стокгольм (город)
скотт бессент
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что проведет переговоры с китайскими коллегами в начале предстоящей недели, во время которых обсудит возможность продления режима пошлинных послаблений. "Это соглашение истекает 12 августа, в понедельник и вторник я буду в Стокгольме со своими китайскими коллегами, где мы будем работать над его возможным продлением", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
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в мире, стокгольм (город), скотт бессент, министерство финансов сша
В мире, Стокгольм (город), Скотт Бессент, Министерство финансов США
США обсудят с Китаем продление пошлинных послаблений
Бессент: США попытаются договориться с Китаем о продлении пошлинных послаблений