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В Китае изъяли более 50 тысяч поддельных Лабубу - РИА Новости, 22.07.2025
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18:45 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/kitaj-2030702234.html
В Китае изъяли более 50 тысяч поддельных Лабубу
В Китае изъяли более 50 тысяч поддельных Лабубу - РИА Новости, 22.07.2025
В Китае изъяли более 50 тысяч поддельных Лабубу
Главное таможенное управление КНР сообщило об изъятии более 50 тысяч единиц поддельной продукции Лабубу с логотипами популярного бренда Pop Mart. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:45:00+03:00
2025-07-22T18:45:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Главное таможенное управление КНР сообщило об изъятии более 50 тысяч единиц поддельной продукции Лабубу с логотипами популярного бренда Pop Mart. Таможня отметила, что проверки проводились в нескольких городах Китая в рамках усиленного контроля по защите прав интеллектуальной собственности на экспортно-импортную продукцию. "Нарушителям грозит не только конфискация продукции и штрафы, но и возможная уголовная ответственность в случае серьезных нарушений (в результате изъятия более 50 тысяч единиц поддельной продукции Лабубу - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы главного таможенного управления Китая. По данным таможни, во всех случаях правообладатель подтвердил, что продукция представляет из себя подделку, нарушающую товарные знаки и авторские права, зарегистрированные в таможне КНР. Все товары изъяли в соответствии с положениями таможенного кодекса Китая, следует из сообщения таможенного управления. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Лабубу представляет из себя эльфа-монстрика с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Ранее Лабубу обрел большую популярность в виде маленьких пушистых игрушек, которые продаются в формате blind box: закрытых коробках, которые можно открыть только после покупки.
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китай, в мире
Китай, В мире
В Китае изъяли более 50 тысяч поддельных Лабубу

Таможня КНР изъяла более 50 тыс поддельных Лабубу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИгрушка Лабубу
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Игрушка Лабубу. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Главное таможенное управление КНР сообщило об изъятии более 50 тысяч единиц поддельной продукции Лабубу с логотипами популярного бренда Pop Mart.
Таможня отметила, что проверки проводились в нескольких городах Китая в рамках усиленного контроля по защите прав интеллектуальной собственности на экспортно-импортную продукцию.
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"Нарушителям грозит не только конфискация продукции и штрафы, но и возможная уголовная ответственность в случае серьезных нарушений (в результате изъятия более 50 тысяч единиц поддельной продукции Лабубу - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы главного таможенного управления Китая.
По данным таможни, во всех случаях правообладатель подтвердил, что продукция представляет из себя подделку, нарушающую товарные знаки и авторские права, зарегистрированные в таможне КНР. Все товары изъяли в соответствии с положениями таможенного кодекса Китая, следует из сообщения таможенного управления.
Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Лабубу представляет из себя эльфа-монстрика с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Ранее Лабубу обрел большую популярность в виде маленьких пушистых игрушек, которые продаются в формате blind box: закрытых коробках, которые можно открыть только после покупки.
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