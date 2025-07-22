https://ria.ru/20250722/kitaj-2030702234.html

В Китае изъяли более 50 тысяч поддельных Лабубу

В Китае изъяли более 50 тысяч поддельных Лабубу - РИА Новости, 22.07.2025

В Китае изъяли более 50 тысяч поддельных Лабубу

Главное таможенное управление КНР сообщило об изъятии более 50 тысяч единиц поддельной продукции Лабубу с логотипами популярного бренда Pop Mart. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T18:45:00+03:00

2025-07-22T18:45:00+03:00

2025-07-22T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Главное таможенное управление КНР сообщило об изъятии более 50 тысяч единиц поддельной продукции Лабубу с логотипами популярного бренда Pop Mart. Таможня отметила, что проверки проводились в нескольких городах Китая в рамках усиленного контроля по защите прав интеллектуальной собственности на экспортно-импортную продукцию. "Нарушителям грозит не только конфискация продукции и штрафы, но и возможная уголовная ответственность в случае серьезных нарушений (в результате изъятия более 50 тысяч единиц поддельной продукции Лабубу - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы главного таможенного управления Китая. По данным таможни, во всех случаях правообладатель подтвердил, что продукция представляет из себя подделку, нарушающую товарные знаки и авторские права, зарегистрированные в таможне КНР. Все товары изъяли в соответствии с положениями таможенного кодекса Китая, следует из сообщения таможенного управления. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Лабубу представляет из себя эльфа-монстрика с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Ранее Лабубу обрел большую популярность в виде маленьких пушистых игрушек, которые продаются в формате blind box: закрытых коробках, которые можно открыть только после покупки.

https://ria.ru/20250629/moshennichestvo-2026091652.html

https://ria.ru/20250612/igryshka-labubu-2022433485.html

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