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Мэр Кишинева намерен подать в суд на главу МИД Румынии - РИА Новости, 22.07.2025
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07:50 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/kishinev-2030537572.html
Мэр Кишинева намерен подать в суд на главу МИД Румынии
Мэр Кишинева намерен подать в суд на главу МИД Румынии - РИА Новости, 22.07.2025
Мэр Кишинева намерен подать в суд на главу МИД Румынии
Мэр Кишинева Ион Чебан заявил о намерении подать в суд на министра иностранных дел Румынии Оану Цою за "галлюцинаторные заявления" в его адрес, которые не... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T07:50:00+03:00
2025-07-22T07:50:00+03:00
в мире
румыния
кишинев
молдавия
ион чебан
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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан заявил о намерении подать в суд на министра иностранных дел Румынии Оану Цою за "галлюцинаторные заявления" в его адрес, которые не соответствуют действительности. Конфликт между мэром столицы Молдавии и румынским министром разгорелся после того, как 9 июля Румыния объявила о запрете въезда Чебану в страну и всю Шенгенскую зону по соображениям национальной безопасности. Цою заявила, что причиной стали якобы "задокументированные сложные связи" мэра с представителями России. "Вместе с коллегами мы подадим в суд на министра иностранных дел Румынии в связи с галлюцинаторными заявлениями в мой адрес. Они не соответствуют действительности и нарушают протокол и дипломатические нормы", - написал Чебан в своем Telegram-канале. Мэр Кишинева потребовал от румынской стороны предоставить доказательства выдвинутых обвинений. Чебан поручил юридическому департаменту мэрии рассмотреть возможность подачи иска против румынского министра за "глупости, которые она наговорила в публичном пространстве". Чебан возглавляет избирательный блок "Альтернатива", который будет участвовать в парламентских выборах 28 сентября в Молдавии. Ранее президент Румынии Никушор Дан на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что вопрос запрета на въезд Чебана не обсуждался на заседаниях Высшего совета безопасности, однако существуют "иные механизмы, которые может использовать румынское государство, если чувствует угрозу национальной безопасности". Глава Румынии уточнил, что подобное решение было принято в рамках анализа ситуации в области национальной безопасности, однако он не может предоставить больше информации по этому вопросу.
https://ria.ru/20250710/mer-2028431842.html
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в мире, румыния, кишинев, молдавия, ион чебан, никушор дан
В мире, Румыния, Кишинев, Молдавия, Ион Чебан, Никушор Дан
Мэр Кишинева намерен подать в суд на главу МИД Румынии

Чебан хочет подать иск к главе МИД Румынии Цою за галлюцинаторные заявления

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМэр Кишинева Ион Чебан
Мэр Кишинева Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Мэр Кишинева Ион Чебан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан заявил о намерении подать в суд на министра иностранных дел Румынии Оану Цою за "галлюцинаторные заявления" в его адрес, которые не соответствуют действительности.
Конфликт между мэром столицы Молдавии и румынским министром разгорелся после того, как 9 июля Румыния объявила о запрете въезда Чебану в страну и всю Шенгенскую зону по соображениям национальной безопасности. Цою заявила, что причиной стали якобы "задокументированные сложные связи" мэра с представителями России.
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"Вместе с коллегами мы подадим в суд на министра иностранных дел Румынии в связи с галлюцинаторными заявлениями в мой адрес. Они не соответствуют действительности и нарушают протокол и дипломатические нормы", - написал Чебан в своем Telegram-канале.
Мэр Кишинева потребовал от румынской стороны предоставить доказательства выдвинутых обвинений. Чебан поручил юридическому департаменту мэрии рассмотреть возможность подачи иска против румынского министра за "глупости, которые она наговорила в публичном пространстве".
Чебан возглавляет избирательный блок "Альтернатива", который будет участвовать в парламентских выборах 28 сентября в Молдавии.
Ранее президент Румынии Никушор Дан на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что вопрос запрета на въезд Чебана не обсуждался на заседаниях Высшего совета безопасности, однако существуют "иные механизмы, которые может использовать румынское государство, если чувствует угрозу национальной безопасности". Глава Румынии уточнил, что подобное решение было принято в рамках анализа ситуации в области национальной безопасности, однако он не может предоставить больше информации по этому вопросу.
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В миреРумынияКишиневМолдавияИон ЧебанНикушор Дан
 
 
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