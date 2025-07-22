https://ria.ru/20250722/kirill-2030513427.html

Патриарх Кирилл освятил храм-памятник павшим воинам в Казани

Патриарх Кирилл освятил храм-памятник павшим воинам в Казани - РИА Новости, 22.07.2025

Патриарх Кирилл освятил храм-памятник павшим воинам в Казани

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил восстанавливавшийся храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя в Казани, передав иконки... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T00:07:00+03:00

2025-07-22T00:07:00+03:00

2025-07-22T00:07:00+03:00

религия

казань

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил восстанавливавшийся храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя в Казани, передав иконки с благословением присутствовавшим на службе бойцам СВО. "Вечером 21 июля 2025 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин малого освящения храма-памятника павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя в Казани… Владыка благословил курсантов, суворовцев и воинов-участников специальной военной операции и передал каждому из них образ Казанской иконы Божией Матери с патриаршим благословением", – говорится на сайте РПЦ. Патриарх передал храму икону святого праведного воина Феодора Ушакова. Храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя возведен в Казани в первой четверти XIX века. В 2024 году храм, пришедший в запустение в советское время, начал восстанавливаться, в настоящее время, по сведениям сайта РПЦ, основная часть этих работ завершена.

https://ria.ru/20250720/religiya-2030301317.html

https://ria.ru/20241221/memorial-1990636967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)