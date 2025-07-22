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Патриарх Кирилл освятил храм-памятник павшим воинам в Казани - РИА Новости, 22.07.2025
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Религия
 
00:07 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/kirill-2030513427.html
Патриарх Кирилл освятил храм-памятник павшим воинам в Казани
Патриарх Кирилл освятил храм-памятник павшим воинам в Казани - РИА Новости, 22.07.2025
Патриарх Кирилл освятил храм-памятник павшим воинам в Казани
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил восстанавливавшийся храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя в Казани, передав иконки... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T00:07:00+03:00
2025-07-22T00:07:00+03:00
религия
казань
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил восстанавливавшийся храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя в Казани, передав иконки с благословением присутствовавшим на службе бойцам СВО. "Вечером 21 июля 2025 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин малого освящения храма-памятника павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя в Казани… Владыка благословил курсантов, суворовцев и воинов-участников специальной военной операции и передал каждому из них образ Казанской иконы Божией Матери с патриаршим благословением", – говорится на сайте РПЦ. Патриарх передал храму икону святого праведного воина Феодора Ушакова. Храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя возведен в Казани в первой четверти XIX века. В 2024 году храм, пришедший в запустение в советское время, начал восстанавливаться, в настоящее время, по сведениям сайта РПЦ, основная часть этих работ завершена.
https://ria.ru/20250720/religiya-2030301317.html
https://ria.ru/20241221/memorial-1990636967.html
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казань, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Казань, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл освятил храм-памятник павшим воинам в Казани

Патриарх Кирилл передал иконки воинам СВО, освятив храм в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил восстанавливавшийся храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя в Казани, передав иконки с благословением присутствовавшим на службе бойцам СВО.
"Вечером 21 июля 2025 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин малого освящения храма-памятника павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя в Казани… Владыка благословил курсантов, суворовцев и воинов-участников специальной военной операции и передал каждому из них образ Казанской иконы Божией Матери с патриаршим благословением", – говорится на сайте РПЦ.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Татарстан
20 июля, 19:58
Патриарх передал храму икону святого праведного воина Феодора Ушакова.
Храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя возведен в Казани в первой четверти XIX века. В 2024 году храм, пришедший в запустение в советское время, начал восстанавливаться, в настоящее время, по сведениям сайта РПЦ, основная часть этих работ завершена.
В Туле - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Храм и мемориал "Защитникам Родины" открылся в Туле
21 декабря 2024, 19:41
 
РелигияКазаньРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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