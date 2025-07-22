https://ria.ru/20250722/kiev-2030731827.html

Кличко прибыл на митинг против ликвидации НАБУ и САП

Кличко прибыл на митинг против ликвидации НАБУ и САП - РИА Новости, 22.07.2025

Кличко прибыл на митинг против ликвидации НАБУ и САП

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на митинг против ограничения полномочий антикоррупционных органов, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T22:47:00+03:00

2025-07-22T22:47:00+03:00

2025-07-22T22:47:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на митинг против ограничения полномочий антикоррупционных органов, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Ранее во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявил ряд депутатов Рады, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе. Митинг в Киеве проходит в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. "Кличко прибыл на митинг против ликвидации НАБУ и САП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко*. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски идут в разных регионах Украины. Утверждается, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250722/klichko-2030674464.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, виталий кличко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, верховная рада украины