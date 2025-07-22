https://ria.ru/20250722/kiev-2030726236.html

В Киеве и Львове прошли митинги против ликвидации НАБУ и САП

В Киеве и Львове прошли митинги против ликвидации НАБУ и САП - РИА Новости, 22.07.2025

В Киеве и Львове прошли митинги против ликвидации НАБУ и САП

На Украине прошли митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T21:17:00+03:00

2025-07-22T21:17:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На Украине прошли митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов, сообщили местные СМИ. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко. Расследование против НАБУ* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250722/nabu-2030638914.html

https://ria.ru/20250722/zelenskiy-2030606952.html

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Митинг против ликвидации Зеленским двух антикоррупционных органов Ранее во вторник депутат Рады Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), заявил, что Зеленский подписал закон о фактическом уничтожении на Украине Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-22T21:17 true PT0M04S

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в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины