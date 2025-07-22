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В Киеве и Львове прошли митинги против ликвидации НАБУ и САП - РИА Новости, 22.07.2025
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21:17 22.07.2025 (обновлено: 22:58 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/kiev-2030726236.html
В Киеве и Львове прошли митинги против ликвидации НАБУ и САП
В Киеве и Львове прошли митинги против ликвидации НАБУ и САП - РИА Новости, 22.07.2025
В Киеве и Львове прошли митинги против ликвидации НАБУ и САП
На Украине прошли митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 22.07.2025
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в мире
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владимир зеленский
алексей гончаренко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На Украине прошли митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов, сообщили местные СМИ. Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко. Расследование против НАБУ* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250722/nabu-2030638914.html
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Митинг против ликвидации Зеленским двух антикоррупционных органов
Ранее во вторник депутат Рады Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), заявил, что Зеленский подписал закон о фактическом уничтожении на Украине Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Львов, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины
В Киеве и Львове прошли митинги против ликвидации НАБУ и САП

Митинги против ликвидации антикоррупционных органов прошли во Львове и Киеве

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На Украине прошли митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов, сообщили местные СМИ.

Ранее во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.

Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Глава НАБУ призвал Зеленского не подписывать закон о ликвидации ведомства
Вчера, 15:30
Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.

Расследование против НАБУ

  • СБУ провела обыски у детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Бюро заявило, что их провели без постановления суда.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали.
  • Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины стали ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.
  • Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за этого расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Рогов рассказал, почему Зеленский пошел на зачистку НАБУ
Вчера, 13:41
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
 
В миреУкраинаКиевЛьвовВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности Украины
 
 
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