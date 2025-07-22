В Киеве и Львове прошли митинги против ликвидации НАБУ и САП
Митинги против ликвидации антикоррупционных органов прошли во Львове и Киеве
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На Украине прошли митинги против ликвидации двух антикоррупционных органов, сообщили местные СМИ.
Ранее во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, Владимир Зеленский уже подписал этот законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.
Протесты прошли в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе. Депутат Алексей Гончаренко* рассказал, что митингующим в столице присоединился мэр города Виталий Кличко.
Расследование против НАБУ
- СБУ провела обыски у детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Бюро заявило, что их провели без постановления суда.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали.
- Гончаренко* заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины стали ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.
- Послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность из-за этого расследования СБУ. Они планируют обсудить вопрос с руководством Украины.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.