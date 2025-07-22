https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

Киев умоляет о срочных переговорах: к концу года все будет кончено

Киев умоляет о срочных переговорах: к концу года все будет кончено - РИА Новости, 22.07.2025

Киев умоляет о срочных переговорах: к концу года все будет кончено

Вчера на просторах интернета состоялась мощная "встреча на высоком уровне" между представителями Киева и "вечными союзниками" Украины, где предполагалось... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T08:00:00+03:00

2025-07-22T08:00:00+03:00

2025-07-22T08:01:00+03:00

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Вчера на просторах интернета состоялась мощная "встреча на высоком уровне" между представителями Киева и "вечными союзниками" Украины, где предполагалось обсудить сокрушительный успех разворота Трампа к Зеленскому и волшебной схемы поставок американского оружия ВСУ через европейские прокладки, а также прикинуть, через сколько дней Путин лично приедет с челобитной о полной капитуляции.Вместо этого министры обороны Великобритании и Германии, а также посол США при НАТО долго слушали список хотелок от нового министра обороны Украины Шмыгаля, который не стал мелочиться и тупо потребовал для начала шесть миллиардов долларов, чтобы закупить больше беспилотников, и "оружие глубокого удара, чтобы вернуть войну в Россию".Когда же речь зашла о вожделенных системах Patriot, вышла нехорошая заминка: представитель США заявил, что он "конкретных сроков обозначить не может".Некоторые обозреватели подозревают, что "патриотическая" симфония в прыжке сменила тональность с мажора на минор в том числе после сообщений от МО России о том, что в течение прошлых суток наши войска расколошматили еще одну батарею Patriot практически в полном парадном составе, после чего где-то в Вашингтоне министр финансов США Беннетт грустно записал в бухгалтерскую книжечку: "еще миллиард минус".При этом собравшиеся на цыпочках обошли стороной факт, что за день до этого Зеленский срочно запросил переговоры с Россией, хотя сразу после возобновления американских поставок и ультиматумов Трампа он начал ходить гоголем и даже постирал зеленую толстовочку.Западные СМИ и эксперты сходятся во мнении, что радость Зеленского была, мягко говоря, преждевременной. Издание Newsweek на днях отрапортовало: в то время как "страны НАТО в общем согласны на увеличение расходов" (включая расширение военной помощи Украине), "разногласия в приоритетах между различными странами остаются очень большими". Наши любимые аналитики из Politico написали, что "европейский раздрай остается", а "специфика по приобретению конкретных видов оружия для Украины отсутствует". Им вторит Reuters: "многое остается нераскрытым, включая объемы и точные типы поставляемого оружия, сроки его передачи и механизмы оплаты". Может создаться впечатление, что вопрос исключительно в противных бумажках, процедурах и согласованиях, так что достаточно стукнуть кулачком по столу, чтобы против злобных русских орд наконец двинулась неостановимая сила с ярлычком "Сделано в США. Оплачено Европой". Но, скорее всего (вернее, точно), дело в другом: вкладывать кровные евро в заведомо дохлое дело не хочется никому.Даже безбашенные русофобы вроде Мерца слабо верят горячечно-салфеточным обещаниям Зеленского перевернуть календарь, в то время как разведки стран НАТО синхронно докладывают, что на поле боя для Киева ситуация ухудшается с каждым днем.Несмотря на категорическое табу на освещение потерь ВСУ из-за их ужасающих масштабов, соответствующая информация неизбежно просачивается даже на передовицы европейских СМИ. День назад во французской Le Monde вышла статья, где утверждается, что по поводу числа уничтоженных украинских солдат Зеленский врет как сивый мерин. Авторы исследования приводят факты: на Украине в последнее время пачками открываются новые военные кладбища, мест под новые захоронения уже практически не осталось. Например, под Киевом планируется открыть новый мемориал — аж на 160 тысяч мест. Последний раз (в январе) Зеленский утверждал, что убитых в ВСУ с начала СВО — всего порядка 46 тысяч человек. Кого тогда там собрались с почестями хоронить — если только на Украине не изобрели могилы-"двушки" или "трешки"? Ответ дают сводки Минобороны России: только за первую половину этого года ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 265 тысяч человек.Видимо, во французском воздухе произошло какое-то временное прояснение, потому что к более реалистичному описанию ситуации на Украине вчера присоединилось издание Le Figaro. Краткий вывод: "Для Киева конфликт уже проигран".Секундочку, а как же похвальба Макрона о новом наполеоновском походе на Москву с украинским акцентом?Видимо, придется погодить. Рискующие почетным местом на "Миротворце" французские эксперты нагнетают неполиткорректную зраду: оказывается, "украинцы живут в кошмаре, который не прекращается", они уже не смогут "изменить баланс сил, который уже три с половиной года остается для них негативным". Оказывается, ВСУ "сталкиваются с истощением ресурсов и снижением поддержки", "украинская армия ослаблена из-за нехватки людских ресурсов", а российское наступление ускоряется — после захвата последних укрепленных городов в Донбассе "армия России окажется на пороге центральных степей страны". Также, оказывается, если ВС России продолжат давление на позиции с той же силой, Украина может столкнуться с обвалом фронта к концу года.По всей видимости, для Киева настал идеальный момент для "переговоров с позиции силы": визг Зеленского перешел на ультразвук, он требует, чтобы встреча с российской делегацией началась уже завтра.Некоторое время назад русофобский мозговой центр — Фонд Карнеги* — сделал вывод, что "Украина стабильно теряет территории в войне с Россией с 2023 года" после провала контрнаступления, но "реальность выглядит гораздо хуже".Россия не отказывается от переговоров, но, как уже было много раз сказано, в одну реку войти дважды невозможно: Украина в очередной раз попыталась спрятаться за спиной США и решить вопрос силой, но вместо этого сделала еще один шаг к полному уничтожению и историческому забвению.* Организация, выполняющая функции иностранного агента.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030324503.html

https://ria.ru/20250721/peskov-2030398633.html

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аналитика, в мире, украина, россия, нато