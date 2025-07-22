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Жителя Новосибирска подозревают в компьютерных атаках на ресурсы фирм - РИА Новости, 22.07.2025
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08:34 22.07.2025 (обновлено: 08:35 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/khaker-2030539939.html
Жителя Новосибирска подозревают в компьютерных атаках на ресурсы фирм
Жителя Новосибирска подозревают в компьютерных атаках на ресурсы фирм - РИА Новости, 22.07.2025
Жителя Новосибирска подозревают в компьютерных атаках на ресурсы фирм
Молодой человек в Новосибирске подозревается в компьютерных атаках на ресурсы российских компаний путем взлома более 70 веб-камер, сообщает во вторник УФСБ по... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T08:34:00+03:00
2025-07-22T08:35:00+03:00
россия
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Молодой человек в Новосибирске подозревается в компьютерных атаках на ресурсы российских компаний путем взлома более 70 веб-камер, сообщает во вторник УФСБ по Новосибирской области. "Сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и УФСБ России по Иркутской области пресечена противоправная деятельность жителя Новосибирска, занимавшегося взломом информационных ресурсов российских компаний и организаций", - говорится в сообщении. По данным ведомства, молодой человек 2004 года рождения, используя вредоносное программное обеспечение для получения неправомерного доступа к информационным ресурсам, в 2023-2025 годах взломал свыше 70 веб-камер в разных городах России. Следственное управление УМВД России по Новосибирску возбудило четыре уголовных дела по части 1 статьи 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносного программного обеспечения). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до четырех лет и штрафа в размере до 200 тысяч рублей. Устанавливаются возможные другие эпизоды противоправной деятельности молодого человека.
https://ria.ru/20250717/khakery-2029823737.html
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россия, новосибирск, новосибирская область, происшествия
Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Происшествия
Жителя Новосибирска подозревают в компьютерных атаках на ресурсы фирм

ФСБ: мужчина из Новосибирска взломал более 70 веб-камер российских компаний

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Молодой человек в Новосибирске подозревается в компьютерных атаках на ресурсы российских компаний путем взлома более 70 веб-камер, сообщает во вторник УФСБ по Новосибирской области.
"Сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и УФСБ России по Иркутской области пресечена противоправная деятельность жителя Новосибирска, занимавшегося взломом информационных ресурсов российских компаний и организаций", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, молодой человек 2004 года рождения, используя вредоносное программное обеспечение для получения неправомерного доступа к информационным ресурсам, в 2023-2025 годах взломал свыше 70 веб-камер в разных городах России.
Следственное управление УМВД России по Новосибирску возбудило четыре уголовных дела по части 1 статьи 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносного программного обеспечения).
Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до четырех лет и штрафа в размере до 200 тысяч рублей. Устанавливаются возможные другие эпизоды противоправной деятельности молодого человека.
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