https://ria.ru/20250722/khaker-2030539939.html

Жителя Новосибирска подозревают в компьютерных атаках на ресурсы фирм

Жителя Новосибирска подозревают в компьютерных атаках на ресурсы фирм - РИА Новости, 22.07.2025

Жителя Новосибирска подозревают в компьютерных атаках на ресурсы фирм

Молодой человек в Новосибирске подозревается в компьютерных атаках на ресурсы российских компаний путем взлома более 70 веб-камер, сообщает во вторник УФСБ по... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T08:34:00+03:00

2025-07-22T08:34:00+03:00

2025-07-22T08:35:00+03:00

россия

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Молодой человек в Новосибирске подозревается в компьютерных атаках на ресурсы российских компаний путем взлома более 70 веб-камер, сообщает во вторник УФСБ по Новосибирской области. "Сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и УФСБ России по Иркутской области пресечена противоправная деятельность жителя Новосибирска, занимавшегося взломом информационных ресурсов российских компаний и организаций", - говорится в сообщении. По данным ведомства, молодой человек 2004 года рождения, используя вредоносное программное обеспечение для получения неправомерного доступа к информационным ресурсам, в 2023-2025 годах взломал свыше 70 веб-камер в разных городах России. Следственное управление УМВД России по Новосибирску возбудило четыре уголовных дела по части 1 статьи 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносного программного обеспечения). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до четырех лет и штрафа в размере до 200 тысяч рублей. Устанавливаются возможные другие эпизоды противоправной деятельности молодого человека.

https://ria.ru/20250717/khakery-2029823737.html

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россия, новосибирск, новосибирская область, происшествия