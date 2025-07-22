https://ria.ru/20250722/khaker-2030523321.html

Китайский сервер был вовлечен в хакерскую атаку на Microsoft, пишут СМИ

Китайский сервер был вовлечен в хакерскую атаку на Microsoft, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2025

Китайский сервер был вовлечен в хакерскую атаку на Microsoft, пишут СМИ

Как минимум один китайский сервер был вовлечен в крупномасштабную хакерскую атаку на Microsoft, связанную с недавно обнаруженной уязвимостью в системе... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T03:17:00+03:00

2025-07-22T03:17:00+03:00

2025-07-22T03:17:00+03:00

технологии

сша

германия

франция

microsoft corporation

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105736/44/1057364426_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_33c7a155e3cd147d8e4049a430fec63e.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Как минимум один китайский сервер был вовлечен в крупномасштабную хакерскую атаку на Microsoft, связанную с недавно обнаруженной уязвимостью в системе SharePoint, передает издание CRN, ссылаясь на оценку исследователей из дочерней компании Google по кибербезопасности Mandiant. "Мы оцениваем, что как минимум один из акторов, ответственных за раннюю эксплуатацию, связан с Китаем", – поделился с изданием технический директор Mandiant Чарльз Кармакал. По оценкам исследователей Mandiant, уже как минимум сто организаций, включая образовательные учреждения и предприятия, ответственные за функционирование критической инфраструктуры, пострадали от действий злоумышленников. Атаки продолжаются как минимум с 17 июля, и большинство из них направлены на США, Германию, Францию и Австралию. Проблема в SharePoint связана с тем, как сервер обрабатывает данные: механизм десериализации позволяет злоумышленнику удаленно выполнять произвольный код еще до того, как пользователь пройдет аутентификацию.

https://ria.ru/20250721/ssha-2030326625.html

https://ria.ru/20250701/hakery-2026421649.html

сша

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, германия, франция, microsoft corporation, google