https://ria.ru/20250722/khaker-2030523321.html
Китайский сервер был вовлечен в хакерскую атаку на Microsoft, пишут СМИ
Китайский сервер был вовлечен в хакерскую атаку на Microsoft, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2025
Китайский сервер был вовлечен в хакерскую атаку на Microsoft, пишут СМИ
Как минимум один китайский сервер был вовлечен в крупномасштабную хакерскую атаку на Microsoft, связанную с недавно обнаруженной уязвимостью в системе... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T03:17:00+03:00
2025-07-22T03:17:00+03:00
2025-07-22T03:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Как минимум один китайский сервер был вовлечен в крупномасштабную хакерскую атаку на Microsoft, связанную с недавно обнаруженной уязвимостью в системе SharePoint, передает издание CRN, ссылаясь на оценку исследователей из дочерней компании Google по кибербезопасности Mandiant. "Мы оцениваем, что как минимум один из акторов, ответственных за раннюю эксплуатацию, связан с Китаем", – поделился с изданием технический директор Mandiant Чарльз Кармакал. По оценкам исследователей Mandiant, уже как минимум сто организаций, включая образовательные учреждения и предприятия, ответственные за функционирование критической инфраструктуры, пострадали от действий злоумышленников. Атаки продолжаются как минимум с 17 июля, и большинство из них направлены на США, Германию, Францию и Австралию. Проблема в SharePoint связана с тем, как сервер обрабатывает данные: механизм десериализации позволяет злоумышленнику удаленно выполнять произвольный код еще до того, как пользователь пройдет аутентификацию.
https://ria.ru/20250721/ssha-2030326625.html
https://ria.ru/20250701/hakery-2026421649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, сша, германия, франция, microsoft corporation, google
Технологии, США, Германия, Франция, Microsoft Corporation, Google
Китайский сервер был вовлечен в хакерскую атаку на Microsoft, пишут СМИ
CRN: уязвимость Microsoft SharePoint использовал китайский хакер