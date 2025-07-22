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Китайский сервер был вовлечен в хакерскую атаку на Microsoft, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2025
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03:17 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/khaker-2030523321.html
Китайский сервер был вовлечен в хакерскую атаку на Microsoft, пишут СМИ
Китайский сервер был вовлечен в хакерскую атаку на Microsoft, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2025
Китайский сервер был вовлечен в хакерскую атаку на Microsoft, пишут СМИ
Как минимум один китайский сервер был вовлечен в крупномасштабную хакерскую атаку на Microsoft, связанную с недавно обнаруженной уязвимостью в системе... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T03:17:00+03:00
2025-07-22T03:17:00+03:00
технологии
сша
германия
франция
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Как минимум один китайский сервер был вовлечен в крупномасштабную хакерскую атаку на Microsoft, связанную с недавно обнаруженной уязвимостью в системе SharePoint, передает издание CRN, ссылаясь на оценку исследователей из дочерней компании Google по кибербезопасности Mandiant. "Мы оцениваем, что как минимум один из акторов, ответственных за раннюю эксплуатацию, связан с Китаем", – поделился с изданием технический директор Mandiant Чарльз Кармакал. По оценкам исследователей Mandiant, уже как минимум сто организаций, включая образовательные учреждения и предприятия, ответственные за функционирование критической инфраструктуры, пострадали от действий злоумышленников. Атаки продолжаются как минимум с 17 июля, и большинство из них направлены на США, Германию, Францию и Австралию. Проблема в SharePoint связана с тем, как сервер обрабатывает данные: механизм десериализации позволяет злоумышленнику удаленно выполнять произвольный код еще до того, как пользователь пройдет аутентификацию.
https://ria.ru/20250721/ssha-2030326625.html
https://ria.ru/20250701/hakery-2026421649.html
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технологии, сша, германия, франция, microsoft corporation, google
Технологии, США, Германия, Франция, Microsoft Corporation, Google
Китайский сервер был вовлечен в хакерскую атаку на Microsoft, пишут СМИ

CRN: уязвимость Microsoft SharePoint использовал китайский хакер

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Как минимум один китайский сервер был вовлечен в крупномасштабную хакерскую атаку на Microsoft, связанную с недавно обнаруженной уязвимостью в системе SharePoint, передает издание CRN, ссылаясь на оценку исследователей из дочерней компании Google по кибербезопасности Mandiant.
"Мы оцениваем, что как минимум один из акторов, ответственных за раннюю эксплуатацию, связан с Китаем", – поделился с изданием технический директор Mandiant Чарльз Кармакал.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
СМИ: хакеры атаковали ведомства США из-за уязвимости программы Microsoft
Вчера, 02:22
По оценкам исследователей Mandiant, уже как минимум сто организаций, включая образовательные учреждения и предприятия, ответственные за функционирование критической инфраструктуры, пострадали от действий злоумышленников.
Атаки продолжаются как минимум с 17 июля, и большинство из них направлены на США, Германию, Францию и Австралию. Проблема в SharePoint связана с тем, как сервер обрабатывает данные: механизм десериализации позволяет злоумышленнику удаленно выполнять произвольный код еще до того, как пользователь пройдет аутентификацию.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Хакеры пригрозили обнародовать украденные у окружения Трампа письма
1 июля, 03:43
 
ТехнологииСШАГерманияФранцияMicrosoft CorporationGoogle
 
 
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