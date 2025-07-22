https://ria.ru/20250722/kanaly-2030578724.html

YouTube удалил две тысячи каналов, якобы связанных с Россией и RT

YouTube удалил две тысячи каналов, якобы связанных с Россией и RT - РИА Новости, 22.07.2025

YouTube удалил две тысячи каналов, якобы связанных с Россией и RT

Американская компания Google по результатам расследования "скоординированных операций влияния" удалила порядка 11 тысяч каналов на платформе YouTube во втором... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:56:00+03:00

2025-07-22T11:56:00+03:00

2025-07-22T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Американская компания Google по результатам расследования "скоординированных операций влияния" удалила порядка 11 тысяч каналов на платформе YouTube во втором квартале текущего года, в том числе более 2 тысяч - якобы связанных с Россией и, в частности, с RT, следует из релиза Google. Как следует из сообщения компании, с апреля по июнь включительно было удалено 10 910 каналов. В том числе было удалено 2 053 канала, которые содержали информацию в поддержку России и с критикой Украины, Запада, ЕС и НАТО, говорится в релизе. Отдельно в мае были удалены каналы, якобы "связанные с RT", с материалами на испанском, английском, сербском и русском языках, отмечается в релизе. При этом характер связи с RT в материалах не объясняется. На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством". Больше всего было удалено каналов, связанных с Китаем - почти 7 750, следует из данных Google, и более тысячи каналов - связанных с Азербайджаном. Также были заблокированы некоторые каналы, связанные с Турцией, Румынией, Ираном и Израилем, сообщает компания.

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россия, украина, москва, google, youtube, евросоюз, технологии