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На Камчатке стартовал эксперимент по бесплатному вылову горбуши - РИА Новости, 22.07.2025
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03:16 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/kamchatka-2030523149.html
На Камчатке стартовал эксперимент по бесплатному вылову горбуши
На Камчатке стартовал эксперимент по бесплатному вылову горбуши - РИА Новости, 22.07.2025
На Камчатке стартовал эксперимент по бесплатному вылову горбуши
Эксперимент, в рамках которого жители Камчатки с местной пропиской смогут бесплатно выловить 10 особей горбуши, стартовал в регионе, сообщает краевое... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T03:16:00+03:00
2025-07-22T03:16:00+03:00
камчатка
камчатский край
владимир солодов
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Эксперимент, в рамках которого жители Камчатки с местной пропиской смогут бесплатно выловить 10 особей горбуши, стартовал в регионе, сообщает краевое правительство. "Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания поручил обеспечить проведение эксперимента по предоставлению камчатцам права на бесплатный вылов до 10 хвостов горбуши на высоком уровне. Эксперимент проходит на участке реки Большая и продлится до 20 августа включительно", - говорится в сообщении. По словам Солодова, первые путевки уже оформлены. "Прошу обеспечить его проведение на высоком уровне и оценить, насколько будет востребована рыбалка. Хочу отметить качество сервиса: он очень удобный, путевку легко приобрести и закрыть после окончания рыбалки. Одновременно с этим я прошу мониторить доступность квот на любительский вылов рыбы, в том числе на домашних реках", — приводит правительство слова Солодова. Власти отмечают, что жители региона с пропиской на Камчатке могут получить бесплатную суточную лицензию на вылов 10 хвостов на "Госуслугах". Закрыть её необходимо будет на рыболовном участке.
https://ria.ru/20250520/rossija-2017970407.html
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камчатка, камчатский край, владимир солодов, общество
Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, Общество
На Камчатке стартовал эксперимент по бесплатному вылову горбуши

На Камчатке стартовал эксперимент по бесплатному вылову десяти особей горбуши

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Эксперимент, в рамках которого жители Камчатки с местной пропиской смогут бесплатно выловить 10 особей горбуши, стартовал в регионе, сообщает краевое правительство.
"Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания поручил обеспечить проведение эксперимента по предоставлению камчатцам права на бесплатный вылов до 10 хвостов горбуши на высоком уровне. Эксперимент проходит на участке реки Большая и продлится до 20 августа включительно", - говорится в сообщении.
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По словам Солодова, первые путевки уже оформлены.
"Прошу обеспечить его проведение на высоком уровне и оценить, насколько будет востребована рыбалка. Хочу отметить качество сервиса: он очень удобный, путевку легко приобрести и закрыть после окончания рыбалки. Одновременно с этим я прошу мониторить доступность квот на любительский вылов рыбы, в том числе на домашних реках", — приводит правительство слова Солодова.
Власти отмечают, что жители региона с пропиской на Камчатке могут получить бесплатную суточную лицензию на вылов 10 хвостов на "Госуслугах". Закрыть её необходимо будет на рыболовном участке.
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