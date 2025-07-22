На Камчатке стартовал эксперимент по бесплатному вылову горбуши
На Камчатке стартовал эксперимент по бесплатному вылову десяти особей горбуши
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Эксперимент, в рамках которого жители Камчатки с местной пропиской смогут бесплатно выловить 10 особей горбуши, стартовал в регионе, сообщает краевое правительство.
"Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания поручил обеспечить проведение эксперимента по предоставлению камчатцам права на бесплатный вылов до 10 хвостов горбуши на высоком уровне. Эксперимент проходит на участке реки Большая и продлится до 20 августа включительно", - говорится в сообщении.
По словам Солодова, первые путевки уже оформлены.
"Прошу обеспечить его проведение на высоком уровне и оценить, насколько будет востребована рыбалка. Хочу отметить качество сервиса: он очень удобный, путевку легко приобрести и закрыть после окончания рыбалки. Одновременно с этим я прошу мониторить доступность квот на любительский вылов рыбы, в том числе на домашних реках", — приводит правительство слова Солодова.
Власти отмечают, что жители региона с пропиской на Камчатке могут получить бесплатную суточную лицензию на вылов 10 хвостов на "Госуслугах". Закрыть её необходимо будет на рыболовном участке.