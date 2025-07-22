https://ria.ru/20250722/kamchatka-2030523149.html

На Камчатке стартовал эксперимент по бесплатному вылову горбуши

На Камчатке стартовал эксперимент по бесплатному вылову горбуши - РИА Новости, 22.07.2025

На Камчатке стартовал эксперимент по бесплатному вылову горбуши

Эксперимент, в рамках которого жители Камчатки с местной пропиской смогут бесплатно выловить 10 особей горбуши, стартовал в регионе, сообщает краевое... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T03:16:00+03:00

2025-07-22T03:16:00+03:00

2025-07-22T03:16:00+03:00

камчатка

камчатский край

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Эксперимент, в рамках которого жители Камчатки с местной пропиской смогут бесплатно выловить 10 особей горбуши, стартовал в регионе, сообщает краевое правительство. "Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания поручил обеспечить проведение эксперимента по предоставлению камчатцам права на бесплатный вылов до 10 хвостов горбуши на высоком уровне. Эксперимент проходит на участке реки Большая и продлится до 20 августа включительно", - говорится в сообщении. По словам Солодова, первые путевки уже оформлены. "Прошу обеспечить его проведение на высоком уровне и оценить, насколько будет востребована рыбалка. Хочу отметить качество сервиса: он очень удобный, путевку легко приобрести и закрыть после окончания рыбалки. Одновременно с этим я прошу мониторить доступность квот на любительский вылов рыбы, в том числе на домашних реках", — приводит правительство слова Солодова. Власти отмечают, что жители региона с пропиской на Камчатке могут получить бесплатную суточную лицензию на вылов 10 хвостов на "Госуслугах". Закрыть её необходимо будет на рыболовном участке.

https://ria.ru/20250520/rossija-2017970407.html

https://ria.ru/20250718/kamchatka-2029844423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, камчатский край, владимир солодов, общество