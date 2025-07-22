Рейтинг@Mail.ru
Под Калининградом две женщины пострадали при обрушении крыши летнего кафе - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/kaliningrad-2030714904.html
Под Калининградом две женщины пострадали при обрушении крыши летнего кафе
Под Калининградом две женщины пострадали при обрушении крыши летнего кафе - РИА Новости, 22.07.2025
Под Калининградом две женщины пострадали при обрушении крыши летнего кафе
Ливень обрушил крышу кафе "Малина" под Калининградом, пострадали две посетительницы, обе доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:46:00+03:00
2025-07-22T19:46:00+03:00
происшествия
калининград
калининградская область
зеленоградский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_0:105:3119:1859_1920x0_80_0_0_c9c519145823158273ad0efd07185915.jpg
КАЛИНИНГРАД, 22 — РИА Новости. Ливень обрушил крышу кафе "Малина" под Калининградом, пострадали две посетительницы, обе доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС. "В поселке Малиновка в кафе "Малина" от дождевой нагрузки не выдержала кровля и частью стропильной системы задела женщину. На место происшествия были направлены сотрудники МЧС. На спинальном щите отнесли женщину в машину скорой помощи. Вторую женщину балкой зацепило. Они обе доставлены в больницу", - сказали в пресс-службе. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, сотрудники надзорного ведомства начали проверку по факту травмирования посетительниц кафе. "Прокуратура Зеленоградского района контролирует установление обстоятельств происшествия, а также проводит проверку исполнения федерального законодательства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250722/tret-2030703537.html
калининград
калининградская область
зеленоградский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_58e962466d9b2b235590749f95201bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, калининградская область, зеленоградский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, Калининградская область, Зеленоградский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Калининградом две женщины пострадали при обрушении крыши летнего кафе

Две женщины пострадали при обрушении крыши летнего кафе под Калининградом

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 22 — РИА Новости. Ливень обрушил крышу кафе "Малина" под Калининградом, пострадали две посетительницы, обе доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"В поселке Малиновка в кафе "Малина" от дождевой нагрузки не выдержала кровля и частью стропильной системы задела женщину. На место происшествия были направлены сотрудники МЧС. На спинальном щите отнесли женщину в машину скорой помощи. Вторую женщину балкой зацепило. Они обе доставлены в больницу", - сказали в пресс-службе.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, сотрудники надзорного ведомства начали проверку по факту травмирования посетительниц кафе.
"Прокуратура Зеленоградского района контролирует установление обстоятельств происшествия, а также проводит проверку исполнения федерального законодательства", - говорится в сообщении.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Порядка трети от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы
Вчера, 18:53
 
ПроисшествияКалининградКалининградская областьЗеленоградский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала