https://ria.ru/20250722/kaliningrad-2030714904.html

Под Калининградом две женщины пострадали при обрушении крыши летнего кафе

Под Калининградом две женщины пострадали при обрушении крыши летнего кафе - РИА Новости, 22.07.2025

Под Калининградом две женщины пострадали при обрушении крыши летнего кафе

Ливень обрушил крышу кафе "Малина" под Калининградом, пострадали две посетительницы, обе доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:46:00+03:00

2025-07-22T19:46:00+03:00

2025-07-22T19:46:00+03:00

происшествия

калининград

калининградская область

зеленоградский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЛИНИНГРАД, 22 — РИА Новости. Ливень обрушил крышу кафе "Малина" под Калининградом, пострадали две посетительницы, обе доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС. "В поселке Малиновка в кафе "Малина" от дождевой нагрузки не выдержала кровля и частью стропильной системы задела женщину. На место происшествия были направлены сотрудники МЧС. На спинальном щите отнесли женщину в машину скорой помощи. Вторую женщину балкой зацепило. Они обе доставлены в больницу", - сказали в пресс-службе. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области, сотрудники надзорного ведомства начали проверку по факту травмирования посетительниц кафе. "Прокуратура Зеленоградского района контролирует установление обстоятельств происшествия, а также проводит проверку исполнения федерального законодательства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250722/tret-2030703537.html

калининград

калининградская область

зеленоградский район

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происшествия, калининград, калининградская область, зеленоградский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)