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Жителям Калининграда посоветовали не реагировать на заявления стран НАТО - РИА Новости, 22.07.2025
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15:31 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/kaliningrad-2030633880.html
Жителям Калининграда посоветовали не реагировать на заявления стран НАТО
Жителям Калининграда посоветовали не реагировать на заявления стран НАТО - РИА Новости, 22.07.2025
Жителям Калининграда посоветовали не реагировать на заявления стран НАТО
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал ее жителей не реагировать на заявления недружественных стран-соседей в отношении региона. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:31:00+03:00
2025-07-22T15:31:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 22 июл — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал ее жителей не реагировать на заявления недружественных стран-соседей в отношении региона. Беспрозванных провел во вторник прямую линию с жителями области. "Пока я работаю, как только не пытались провоцировать наш регион. И власти смысла нет на это реагировать, каким-то образом на это отвечать, потому что это очередные высказывания наших недружественных соседей. Думаю, нам не нужно на это реагировать. Нам нужно просто двигаться вперед", - сказал Беспрозванных, отвечая на вопрос одного из жителей о безопасности региона и воинственной риторике политиков стран НАТО в отношении Калининградской области. Губернатор уточнил, что безопасность Калининградской области - это первый приоритет власти и на уровне президента РФ, и на уровне региона. Он добавил, что в эти дни с визитом в области находится делегация штаба стран ОДКБ, которые готовы обеспечить помощь и безопасность эксклаву в случае необходимости. "С безопасностью работаем. Будьте спокойны", - заверил Беспрозванных. Губернатор также напомнил, что в области создан отряд самообороны "БАРС 39", в котором состоит и он сам, и члены правительства области. Это внутренний армейский резерв, куда Беспрозванных призвал вступать жителей региона.
https://ria.ru/20250514/krakov-2016989031.html
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калининградская область, калининград, россия, алексей беспрозванных, нато, одкб, в мире
Калининградская область, Калининград, Россия, Алексей Беспрозванных, НАТО, ОДКБ, В мире
Жителям Калининграда посоветовали не реагировать на заявления стран НАТО

Беспрозванных призвал жителей Калининграда не реагировать на заявления НАТО

© РИА Новости / Екатерина ЯнсонВид на остров Канта, Калининград
Вид на остров Канта, Калининград - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Янсон
Вид на остров Канта, Калининград. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 22 июл — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал ее жителей не реагировать на заявления недружественных стран-соседей в отношении региона.
Беспрозванных провел во вторник прямую линию с жителями области.
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"Пока я работаю, как только не пытались провоцировать наш регион. И власти смысла нет на это реагировать, каким-то образом на это отвечать, потому что это очередные высказывания наших недружественных соседей. Думаю, нам не нужно на это реагировать. Нам нужно просто двигаться вперед", - сказал Беспрозванных, отвечая на вопрос одного из жителей о безопасности региона и воинственной риторике политиков стран НАТО в отношении Калининградской области.
Губернатор уточнил, что безопасность Калининградской области - это первый приоритет власти и на уровне президента РФ, и на уровне региона. Он добавил, что в эти дни с визитом в области находится делегация штаба стран ОДКБ, которые готовы обеспечить помощь и безопасность эксклаву в случае необходимости.
"С безопасностью работаем. Будьте спокойны", - заверил Беспрозванных.
Губернатор также напомнил, что в области создан отряд самообороны "БАРС 39", в котором состоит и он сам, и члены правительства области. Это внутренний армейский резерв, куда Беспрозванных призвал вступать жителей региона.
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Калининградская областьКалининградРоссияАлексей БеспрозванныхНАТООДКБВ мире
 
 
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