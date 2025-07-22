https://ria.ru/20250722/kaliningrad-2030633880.html

Жителям Калининграда посоветовали не реагировать на заявления стран НАТО

Жителям Калининграда посоветовали не реагировать на заявления стран НАТО - РИА Новости, 22.07.2025

Жителям Калининграда посоветовали не реагировать на заявления стран НАТО

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал ее жителей не реагировать на заявления недружественных стран-соседей в отношении региона. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:31:00+03:00

2025-07-22T15:31:00+03:00

2025-07-22T15:31:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 22 июл — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал ее жителей не реагировать на заявления недружественных стран-соседей в отношении региона. Беспрозванных провел во вторник прямую линию с жителями области. "Пока я работаю, как только не пытались провоцировать наш регион. И власти смысла нет на это реагировать, каким-то образом на это отвечать, потому что это очередные высказывания наших недружественных соседей. Думаю, нам не нужно на это реагировать. Нам нужно просто двигаться вперед", - сказал Беспрозванных, отвечая на вопрос одного из жителей о безопасности региона и воинственной риторике политиков стран НАТО в отношении Калининградской области. Губернатор уточнил, что безопасность Калининградской области - это первый приоритет власти и на уровне президента РФ, и на уровне региона. Он добавил, что в эти дни с визитом в области находится делегация штаба стран ОДКБ, которые готовы обеспечить помощь и безопасность эксклаву в случае необходимости. "С безопасностью работаем. Будьте спокойны", - заверил Беспрозванных. Губернатор также напомнил, что в области создан отряд самообороны "БАРС 39", в котором состоит и он сам, и члены правительства области. Это внутренний армейский резерв, куда Беспрозванных призвал вступать жителей региона.

https://ria.ru/20250514/krakov-2016989031.html

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