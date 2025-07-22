Вахтовиков в автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было
В сорвавшемся с обрыва в Якутии автобусе были постоянные сотрудники компании
© Фото : соцсетиСпасатели на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии
© Фото : соцсети
Спасатели на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Вахтовиков в автобусе, который сорвался с обрыва на ГОК "Денисовский" в Якутии, не было, все пострадавшие и погибшие работали в компании на постоянной основе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в МЧС республики сообщали, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский".
В угледобывающей компании "Колмар" заявили, что на момент происшествия в автомобиле находились работники участков проходческих и добычных работ, а также специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности.
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"Там (в автобусе - ред.) вахтовиков не было, это не вахтовые участки шахты. Были иногородние работники, но они работали не вахтой, а на постоянке", - рассказал источник.
Как он отметил, в настоящее время семьи погибших решают вопросы похорон. "Были и иногородние... семьи решать будут, где хоронить. Насчет даты неизвестно, у каждого индивидуально ведь, у кого-то, может, родню ждать будут, кого-то из якутян, может, в другом городе хоронить будут", - сказал он.
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