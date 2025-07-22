https://ria.ru/20250722/jakutija-2030529709.html

Вахтовиков в автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было

Вахтовиков в автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было - РИА Новости, 22.07.2025

Вахтовиков в автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было

Вахтовиков в автобусе, который сорвался с обрыва на ГОК "Денисовский" в Якутии, не было, все пострадавшие и погибшие работали в компании на постоянной основе,... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T05:42:00+03:00

2025-07-22T05:42:00+03:00

2025-07-22T05:43:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

колмар

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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Вахтовиков в автобусе, который сорвался с обрыва на ГОК "Денисовский" в Якутии, не было, все пострадавшие и погибшие работали в компании на постоянной основе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в МЧС республики сообщали, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". В угледобывающей компании "Колмар" заявили, что на момент происшествия в автомобиле находились работники участков проходческих и добычных работ, а также специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности. "Там (в автобусе - ред.) вахтовиков не было, это не вахтовые участки шахты. Были иногородние работники, но они работали не вахтой, а на постоянке", - рассказал источник.Как он отметил, в настоящее время семьи погибших решают вопросы похорон. "Были и иногородние... семьи решать будут, где хоронить. Насчет даты неизвестно, у каждого индивидуально ведь, у кого-то, может, родню ждать будут, кого-то из якутян, может, в другом городе хоронить будут", - сказал он.

https://ria.ru/20250722/yakutiya-2030526513.html

https://ria.ru/20250721/dtp-2030415345.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), колмар