Рейтинг@Mail.ru
Вахтовиков в автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:42 22.07.2025 (обновлено: 05:43 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/jakutija-2030529709.html
Вахтовиков в автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было
Вахтовиков в автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было - РИА Новости, 22.07.2025
Вахтовиков в автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было
Вахтовиков в автобусе, который сорвался с обрыва на ГОК "Денисовский" в Якутии, не было, все пострадавшие и погибшие работали в компании на постоянной основе,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T05:42:00+03:00
2025-07-22T05:43:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
колмар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030348789_0:1:1136:640_1920x0_80_0_0_bd85e4bfddc824b048b478bc85cdbe0f.jpg
ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Вахтовиков в автобусе, который сорвался с обрыва на ГОК "Денисовский" в Якутии, не было, все пострадавшие и погибшие работали в компании на постоянной основе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в МЧС республики сообщали, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский". В угледобывающей компании "Колмар" заявили, что на момент происшествия в автомобиле находились работники участков проходческих и добычных работ, а также специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности. "Там (в автобусе - ред.) вахтовиков не было, это не вахтовые участки шахты. Были иногородние работники, но они работали не вахтой, а на постоянке", - рассказал источник.Как он отметил, в настоящее время семьи погибших решают вопросы похорон. "Были и иногородние... семьи решать будут, где хоронить. Насчет даты неизвестно, у каждого индивидуально ведь, у кого-то, может, родню ждать будут, кого-то из якутян, может, в другом городе хоронить будут", - сказал он.
https://ria.ru/20250722/yakutiya-2030526513.html
https://ria.ru/20250721/dtp-2030415345.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030348789_164:0:1017:640_1920x0_80_0_0_7add5409ca9ebf18aec7a30dee58269e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), колмар
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Колмар
Вахтовиков в автобусе, сорвавшемся с обрыва в Якутии, не было

В сорвавшемся с обрыва в Якутии автобусе были постоянные сотрудники компании

© Фото : соцсетиСпасатели на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии
Спасатели на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : соцсети
Спасатели на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Вахтовиков в автобусе, который сорвался с обрыва на ГОК "Денисовский" в Якутии, не было, все пострадавшие и погибшие работали в компании на постоянной основе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в МЧС республики сообщали, что 13 человек погибли в результате съезда "вахтовки" с обрыва в Якутии. ДТП произошло на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский".
Спасатели на месте опрокидывания вахтового автобуса в Якутии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Состояние одного пострадавшего в ДТП в Якутии крайне тяжелое
04:19
В угледобывающей компании "Колмар" заявили, что на момент происшествия в автомобиле находились работники участков проходческих и добычных работ, а также специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности.
«
"Там (в автобусе - ред.) вахтовиков не было, это не вахтовые участки шахты. Были иногородние работники, но они работали не вахтой, а на постоянке", - рассказал источник.
Как он отметил, в настоящее время семьи погибших решают вопросы похорон. "Были и иногородние... семьи решать будут, где хоронить. Насчет даты неизвестно, у каждого индивидуально ведь, у кого-то, может, родню ждать будут, кого-то из якутян, может, в другом городе хоронить будут", - сказал он.
На месте ДТП с участием автомашины ДПС в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
В Приморье произошло ДТП с участием машины ГАИ
Вчера, 14:48
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Колмар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала