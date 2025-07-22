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Из Оймяконского района Якутии эвакуировали детей - РИА Новости, 22.07.2025
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03:59 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/jakutija-2030525805.html
Из Оймяконского района Якутии эвакуировали детей
Из Оймяконского района Якутии эвакуировали детей - РИА Новости, 22.07.2025
Из Оймяконского района Якутии эвакуировали детей
Детей из пострадавшего от паводка Оймяконского района вывезли в оздоровительный лагерь, в селах продолжается подсчет ущерба, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T03:59:00+03:00
2025-07-22T03:59:00+03:00
происшествия
оймякон
россия
момский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Детей из пострадавшего от паводка Оймяконского района вывезли в оздоровительный лагерь, в селах продолжается подсчет ущерба, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. Ранее сообщалось, что по данным ГУМЧС России, за последние сутки в Якутии освобождено от воды более 30 дворовых территорий. Остаются подтопленными одна дворовая территория в Абыйском районе селе Куберганя и один участок республиканской автодороги "Оймякон". Уровень воды в пострадавших от паводка Оймяконском, Абыйском и Момском районах снижается. Как отметили в минэкологии, в понедельник на вертолете МЧС в сёла Оймякон и Орто-Балаган доставлена гуманитарная помощь и ГСМ. На месте в составе правительственной комиссии по подсчету ущерба в Оймяконском районе находится замминистра Анатолий Алексеев. "Силами МЧС с использованием вертолёта в сёла Оймякон и Орто-Балаган доставили гуманитарную помощь, в том числе дополнительно — ГСМ. В селе Орто-Балаган совместно с главой наслега провел осмотр повреждённых и затопленных объектов, жилых домов. Пообщался с пострадавшими жителями и поручил главе наслега подготовить и направить заявку на оказание помощи первой необходимости пострадавшим гражданам. На обратном пути вывезли 12 детей для дальнейшего направления в летний оздоровительный лагерь", - приводятся слова Алексеева.
https://ria.ru/20250722/jakutija-2030517192.html
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оймякон
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происшествия, оймякон, россия, момский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оймякон, Россия, Момский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из Оймяконского района Якутии эвакуировали детей

Детей из Оймяконского района Якутии вывезли в оздоровительный лагерь

© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)Паводок в Якутии
Паводок в Якутии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)
Паводок в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Детей из пострадавшего от паводка Оймяконского района вывезли в оздоровительный лагерь, в селах продолжается подсчет ущерба, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.
Ранее сообщалось, что по данным ГУМЧС России, за последние сутки в Якутии освобождено от воды более 30 дворовых территорий. Остаются подтопленными одна дворовая территория в Абыйском районе селе Куберганя и один участок республиканской автодороги "Оймякон".
Паводки в Якутии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Якутии более 30 дворовых территорий освободилось от воды
01:11
Уровень воды в пострадавших от паводка Оймяконском, Абыйском и Момском районах снижается. Как отметили в минэкологии, в понедельник на вертолете МЧС в сёла Оймякон и Орто-Балаган доставлена гуманитарная помощь и ГСМ.
На месте в составе правительственной комиссии по подсчету ущерба в Оймяконском районе находится замминистра Анатолий Алексеев.
"Силами МЧС с использованием вертолёта в сёла Оймякон и Орто-Балаган доставили гуманитарную помощь, в том числе дополнительно — ГСМ. В селе Орто-Балаган совместно с главой наслега провел осмотр повреждённых и затопленных объектов, жилых домов. Пообщался с пострадавшими жителями и поручил главе наслега подготовить и направить заявку на оказание помощи первой необходимости пострадавшим гражданам. На обратном пути вывезли 12 детей для дальнейшего направления в летний оздоровительный лагерь", - приводятся слова Алексеева.
Паводок в Якутии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Якутии предупредили о пике паводка в Томпонском районе
16 июля, 07:29
 
ПроисшествияОймяконРоссияМомский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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