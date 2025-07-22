Из Оймяконского района Якутии эвакуировали детей
Детей из Оймяконского района Якутии вывезли в оздоровительный лагерь
© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)Паводок в Якутии
© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)
Паводок в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Детей из пострадавшего от паводка Оймяконского района вывезли в оздоровительный лагерь, в селах продолжается подсчет ущерба, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.
Ранее сообщалось, что по данным ГУМЧС России, за последние сутки в Якутии освобождено от воды более 30 дворовых территорий. Остаются подтопленными одна дворовая территория в Абыйском районе селе Куберганя и один участок республиканской автодороги "Оймякон".
Уровень воды в пострадавших от паводка Оймяконском, Абыйском и Момском районах снижается. Как отметили в минэкологии, в понедельник на вертолете МЧС в сёла Оймякон и Орто-Балаган доставлена гуманитарная помощь и ГСМ.
На месте в составе правительственной комиссии по подсчету ущерба в Оймяконском районе находится замминистра Анатолий Алексеев.
"Силами МЧС с использованием вертолёта в сёла Оймякон и Орто-Балаган доставили гуманитарную помощь, в том числе дополнительно — ГСМ. В селе Орто-Балаган совместно с главой наслега провел осмотр повреждённых и затопленных объектов, жилых домов. Пообщался с пострадавшими жителями и поручил главе наслега подготовить и направить заявку на оказание помощи первой необходимости пострадавшим гражданам. На обратном пути вывезли 12 детей для дальнейшего направления в летний оздоровительный лагерь", - приводятся слова Алексеева.
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