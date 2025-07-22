https://ria.ru/20250722/jakutija-2030525805.html

Из Оймяконского района Якутии эвакуировали детей

Из Оймяконского района Якутии эвакуировали детей - РИА Новости, 22.07.2025

Из Оймяконского района Якутии эвакуировали детей

Детей из пострадавшего от паводка Оймяконского района вывезли в оздоровительный лагерь, в селах продолжается подсчет ущерба, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T03:59:00+03:00

2025-07-22T03:59:00+03:00

2025-07-22T03:59:00+03:00

происшествия

оймякон

россия

момский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Детей из пострадавшего от паводка Оймяконского района вывезли в оздоровительный лагерь, в селах продолжается подсчет ущерба, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. Ранее сообщалось, что по данным ГУМЧС России, за последние сутки в Якутии освобождено от воды более 30 дворовых территорий. Остаются подтопленными одна дворовая территория в Абыйском районе селе Куберганя и один участок республиканской автодороги "Оймякон". Уровень воды в пострадавших от паводка Оймяконском, Абыйском и Момском районах снижается. Как отметили в минэкологии, в понедельник на вертолете МЧС в сёла Оймякон и Орто-Балаган доставлена гуманитарная помощь и ГСМ. На месте в составе правительственной комиссии по подсчету ущерба в Оймяконском районе находится замминистра Анатолий Алексеев. "Силами МЧС с использованием вертолёта в сёла Оймякон и Орто-Балаган доставили гуманитарную помощь, в том числе дополнительно — ГСМ. В селе Орто-Балаган совместно с главой наслега провел осмотр повреждённых и затопленных объектов, жилых домов. Пообщался с пострадавшими жителями и поручил главе наслега подготовить и направить заявку на оказание помощи первой необходимости пострадавшим гражданам. На обратном пути вывезли 12 детей для дальнейшего направления в летний оздоровительный лагерь", - приводятся слова Алексеева.

https://ria.ru/20250722/jakutija-2030517192.html

https://ria.ru/20250716/jakutija-2029372969.html

оймякон

россия

момский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, оймякон, россия, момский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)