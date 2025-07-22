https://ria.ru/20250722/izrail-2030532407.html

В Израиле заявили, что перехватили ракету, выпущенную из Йемена

В Израиле заявили, что перехватили ракету, выпущенную из Йемена - РИА Новости, 22.07.2025

В Израиле заявили, что перехватили ракету, выпущенную из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена в сторону израильской территории. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T06:28:00+03:00

2025-07-22T06:28:00+03:00

2025-07-22T06:28:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена в сторону израильской территории. "ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена", - сообщает армия. Ранее армия заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее перехватом. В ряде районов Израиля звучала воздушная тревога.

https://ria.ru/20250722/konflikt-1915630213.html

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Дарья Буймова

в мире, йемен, израиль