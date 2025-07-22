Рейтинг@Mail.ru
В Израиле заявили, что перехватили ракету, выпущенную из Йемена - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:28 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/izrail-2030532407.html
В Израиле заявили, что перехватили ракету, выпущенную из Йемена
В Израиле заявили, что перехватили ракету, выпущенную из Йемена - РИА Новости, 22.07.2025
В Израиле заявили, что перехватили ракету, выпущенную из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена в сторону израильской территории. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T06:28:00+03:00
2025-07-22T06:28:00+03:00
в мире
йемен
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022770877_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_ad2c90ecc221f9d144d11a627e784c69.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена в сторону израильской территории. "ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена", - сообщает армия. Ранее армия заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее перехватом. В ряде районов Израиля звучала воздушная тревога.
https://ria.ru/20250722/konflikt-1915630213.html
йемен
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022770877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17da1302b9c76b73cc8f406115b662d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, израиль
В мире, Йемен, Израиль
В Израиле заявили, что перехватили ракету, выпущенную из Йемена

ЦАХАЛ заявила, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена в сторону Израиля

© AP Photo / Tomer NeubergРабота ПВО в Тель-Авиве
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Tomer Neuberg
Работа ПВО в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что перехватила ракету, выпущенную из Йемена в сторону израильской территории.
"ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена", - сообщает армия.
Ранее армия заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории и работает над ее перехватом. В ряде районов Израиля звучала воздушная тревога.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреЙеменИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала