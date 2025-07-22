https://ria.ru/20250722/iran-2030518918.html

В Иране назвали условия для прямых переговоров с США

В Иране назвали условия для прямых переговоров с США - РИА Новости, 22.07.2025

В Иране назвали условия для прямых переговоров с США

Иран в будущем может рассмотреть перспективу прямых переговоров с США, если Вашингтон проявит равноправный подход, заявил глава МИД исламской республики Аббас... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T01:34:00+03:00

2025-07-22T01:34:00+03:00

2025-07-22T01:41:00+03:00

в мире

иран

сша

вашингтон (штат)

аббас аракчи

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Иран в будущем может рассмотреть перспективу прямых переговоров с США, если Вашингтон проявит равноправный подход, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в интервью телеканалу Fox News."Не в данный момент, но, возможно, в будущем. Все будет зависеть от того, готовы ли Соединенные Штаты быть с Ираном на равных, на основе взаимного уважения и на основе взаимных интересов", - сказал Аракчи, отвечая на вопрос готов ли Тегеран к прямым переговорам с администрацией президента США Дональда Трампа.Ранее Трамп заявил, что Иран "отчаянно заинтересован" в возобновлении переговоров по ядерной программе, и Вашингтон готов к такому диалогу. Аракчи ранее заявил, что возобновление переговоров с США возможно только при условии, что Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке.Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта, в причастности к которому Тегеран обвинил Вашингтон.

https://ria.ru/20250722/iran-2030517667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, вашингтон (штат), аббас аракчи, дональд трамп