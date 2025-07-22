https://ria.ru/20250722/iran-2030518918.html
В Иране назвали условия для прямых переговоров с США
В Иране назвали условия для прямых переговоров с США - РИА Новости, 22.07.2025
В Иране назвали условия для прямых переговоров с США
Иран в будущем может рассмотреть перспективу прямых переговоров с США, если Вашингтон проявит равноправный подход, заявил глава МИД исламской республики Аббас... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T01:34:00+03:00
2025-07-22T01:34:00+03:00
2025-07-22T01:41:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Иран в будущем может рассмотреть перспективу прямых переговоров с США, если Вашингтон проявит равноправный подход, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в интервью телеканалу Fox News."Не в данный момент, но, возможно, в будущем. Все будет зависеть от того, готовы ли Соединенные Штаты быть с Ираном на равных, на основе взаимного уважения и на основе взаимных интересов", - сказал Аракчи, отвечая на вопрос готов ли Тегеран к прямым переговорам с администрацией президента США Дональда Трампа.Ранее Трамп заявил, что Иран "отчаянно заинтересован" в возобновлении переговоров по ядерной программе, и Вашингтон готов к такому диалогу. Аракчи ранее заявил, что возобновление переговоров с США возможно только при условии, что Вашингтон будет готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке.Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта, в причастности к которому Тегеран обвинил Вашингтон.
https://ria.ru/20250722/iran-2030517667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), аббас аракчи, дональд трамп
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Аббас Аракчи, Дональд Трамп
В Иране назвали условия для прямых переговоров с США
Иран рассмотрит перспективу прямых переговоров с США при равноправном подходе