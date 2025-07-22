https://ria.ru/20250722/iran-2030513707.html

Иран, Россия и Китай обсудят ядерную тематику

Иран, Россия и Китай обсудят ядерную тематику - РИА Новости, 22.07.2025

Иран, Россия и Китай обсудят ядерную тематику

Представители Ирана, России и Китая во вторник проведут трехстороннее заседание в Тегеране по поводу иранской ядерной проблематики, встреча пройдет на фоне... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T00:11:00+03:00

2025-07-22T00:11:00+03:00

2025-07-22T00:11:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 22 июл – РИА Новости. Представители Ирана, России и Китая во вторник проведут трехстороннее заседание в Тегеране по поводу иранской ядерной проблематики, встреча пройдет на фоне сообщений о возможности возобновления переговоров Тегерана с Вашингтоном, а также предстоящей встречи Ирана со странами "евротройки" в Стамбуле. Иранский МИД, анонсируя встречу, не уточнил, кто будет представлять стороны, однако известно, что переговоры пройдут не на министерском уровне. Заседание Ирана, КНР и РФ пройдет для обсуждения иранской ядерной проблематики после вспыхнувшего в июне 12-дневного конфликта между Ираном и Израилем. Военные действия прервали ирано-американские переговоры по ядерной программе Тегерана и снятию с него санкций. На тот момент Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за начавшихся военных действий со стороны Израиля. Израиль, а после и США, обвинили Иран в том, что тот занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. По этой причине главной целью в ходе конфликта стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам со стороны обоих государств. Иранские официальные лица отвергают их обвинения, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном по своей ядерной программе, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном, в то время как президент США Дональд Трамп заявляет об "отчаянной заинтересованности" Ирана возобновить диалог со штатами. Несмотря на это, Ирану удалось договориться провести консультации по вопросу своей ядерной программы со странами "евротройки" (Франция, Германия, Британия). Встреча состоится в пятницу, 25 июля, в Стамбуле. "Евротройка" наряду с Россией и Китаем являются членами формально действующей на данный момент ядерной сделки (или Совместного всеобъемлющего плана действий), которая была заключена еще в 2015 году. При этом "евротройка" посылает угрозы Тегерану о возможности задействовать механизм восстановления международных санкций против него, если не будет заключено новое ядерное соглашение.

https://ria.ru/20250721/rossiya-2030466705.html

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иран

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, россия