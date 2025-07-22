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Представителей КНДР пригласили на конкурс "Интервидение-2025" - РИА Новости, 22.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:02 22.07.2025 (обновлено: 12:07 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/intervidenie-2030580558.html
Представителей КНДР пригласили на конкурс "Интервидение-2025"
Представителей КНДР пригласили на конкурс "Интервидение-2025" - РИА Новости, 22.07.2025
Представителей КНДР пригласили на конкурс "Интервидение-2025"
Приглашение представителям КНДР для участия в "Интервидении-2025" направлено, сообщили РИА Новости организаторы конкурса. РИА Новости, 22.07.2025
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кндр (северная корея)
в мире
интервидение – 2025
пхеньян
культура
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Приглашение представителям КНДР для участия в "Интервидении-2025" направлено, сообщили РИА Новости организаторы конкурса."Направили в Пхеньян приглашение для участия представителей КНДР в предстоящем конкурсе",- рассказали собеседники агентства.
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кндр (северная корея), в мире, интервидение – 2025, пхеньян
КНДР (Северная Корея), В мире, Интервидение – 2025, Пхеньян, Культура
Представителей КНДР пригласили на конкурс "Интервидение-2025"

Организаторы "Интервидения-2025" пригласили представителей КНДР на конкурс

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧасы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса Интервидение-2025, установленные на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса "Интервидение-2025", установленные на Манежной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Приглашение представителям КНДР для участия в "Интервидении-2025" направлено, сообщили РИА Новости организаторы конкурса.
"Направили в Пхеньян приглашение для участия представителей КНДР в предстоящем конкурсе",- рассказали собеседники агентства.
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КультураКНДР (Северная Корея)В миреИнтервидение – 2025Пхеньян
 
 
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