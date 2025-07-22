https://ria.ru/20250722/intervidenie-2030580558.html

Представителей КНДР пригласили на конкурс "Интервидение-2025"

Представителей КНДР пригласили на конкурс "Интервидение-2025" - РИА Новости, 22.07.2025

Представителей КНДР пригласили на конкурс "Интервидение-2025"

Приглашение представителям КНДР для участия в "Интервидении-2025" направлено, сообщили РИА Новости организаторы конкурса. РИА Новости, 22.07.2025

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Приглашение представителям КНДР для участия в "Интервидении-2025" направлено, сообщили РИА Новости организаторы конкурса."Направили в Пхеньян приглашение для участия представителей КНДР в предстоящем конкурсе",- рассказали собеседники агентства.

https://ria.ru/20250719/intervidenie-2030192764.html

кндр (северная корея)

пхеньян

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кндр (северная корея), в мире, интервидение – 2025, пхеньян