https://ria.ru/20250722/intervidenie-2030580558.html
Представителей КНДР пригласили на конкурс "Интервидение-2025"
Представителей КНДР пригласили на конкурс "Интервидение-2025" - РИА Новости, 22.07.2025
Представителей КНДР пригласили на конкурс "Интервидение-2025"
Приглашение представителям КНДР для участия в "Интервидении-2025" направлено, сообщили РИА Новости организаторы конкурса. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:02:00+03:00
2025-07-22T12:02:00+03:00
2025-07-22T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Приглашение представителям КНДР для участия в "Интервидении-2025" направлено, сообщили РИА Новости организаторы конкурса."Направили в Пхеньян приглашение для участия представителей КНДР в предстоящем конкурсе",- рассказали собеседники агентства.
https://ria.ru/20250719/intervidenie-2030192764.html
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кндр (северная корея), в мире, интервидение – 2025, пхеньян
КНДР (Северная Корея), В мире, Интервидение – 2025, Пхеньян, Культура
Представителей КНДР пригласили на конкурс "Интервидение-2025"
Организаторы "Интервидения-2025" пригласили представителей КНДР на конкурс