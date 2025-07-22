Интерпол сообщил о задержании олигарха Плахотнюка в Афинах
Интерпол задержал разыскиваемого олигарха Плахотнюка в Афинах
© Sputnik / Мирослав РотарьВладимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Интерпол сообщил о задержании в Афинах двух граждан Молдавии, одним из которых является находящийся в международном розыске олигарх Владимир Плахотнюк, сообщила пресс-служба полиции Молдавии.
"Некоторое время назад по официальным каналом от Интерпола в Афинах, Греция, мы получили сообщение о задержании двух молдавских граждан. Один из них является Владимиром Плахотнюком", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале полиции.
Со своей стороны, министр внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитина заявила, что Плахотнюк был задержан в афинском аэропорту. "Он был задержан в аэропорту Афин. (Далее) последует организация процедуры экстрадиции. Любая страна Интерпола соблюдает соответствующий регламент, и сразу после задержания лица запускается этот механизм", - сказала Мисаил-Никитина журналистам.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.